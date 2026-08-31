Finlandiya Savunma Kuvvetleri Lojistik Komutanlığı ile Saab arasında imzalanan sözleşme, ilk sistemlerin yanı sıra gelecekte verilebilecek ek RBS 70 NG siparişlerinin önünü de açıyor. Anlaşma kapsamında mühimmat, eğitim ekipmanları, yedek parçalar ve bakım sistemleri de bulunuyor.

İHA VE ALÇAK İRTİFA TEHDİTLERİNE KARŞI KULLANILACAK

RBS 70 NG, karadan havaya çalışan kısa menzilli bir hava savunma sistemi. Özellikle alçak irtifada faaliyet gösteren uçak, helikopter ve insansız hava araçları gibi hedeflere karşı kullanılmak üzere geliştirildi. Finlandiya Savunma Bakanlığı da yeni sistemlerin hem insanlı hem de insansız hava araçlarına karşı ülkenin savunma kapasitesini artıracağını belirtiyor.

Sistemin dikkat çeken özelliklerinden biri hedefe yönelme yöntemi. RBS 70 NG'de kullanılan füze, hedefi lazer ışını üzerinden takip ediyor. Bu yapı, sistemi klasik radyo frekansı temelli güdüm sistemlerini hedefleyen elektronik karıştırmalara karşı daha dirençli hale getiriyor. Yeni nesil sistemde ayrıca otomatik hedef takip özelliği ve gece kullanım kabiliyeti bulunuyor.

RBS 70 NG ile kullanılan BOLIDE füzesinin 9 kilometrenin üzerinde önleme menziline, yaklaşık 5 kilometrelik irtifa kapasitesine ve Mach 2 civarında hıza ulaşabildiği belirtiliyor.

MEVCUT HAVA SAVUNMASI GÜÇLENDİRİLECEK

Finlandiya için RBS 70 tamamen yeni bir sistem değil. Ülkenin savunma kuvvetleri, sistemin önceki neslini 2008'den beri kullanıyor. Yeni siparişle mevcut yapının daha gelişmiş RBS 70 NG versiyonuyla güçlendirilmesi amaçlanıyor.

Finlandiya Savunma Bakanı Antti Häkkänen, tedarikin ülke genelindeki kara konuşlu hava savunmasının kapsama alanını güçlendireceğini açıkladı. Yeni sistemler için düzenli personelin yanı sıra askerlik görevini yapanlar ve yedek personel de eğitilecek.

Finlandiya Savunma Bakanlığının planına göre RBS 70 NG'lerin oluşturacağı yeni kabiliyetin 2020'li yılların sonuna kadar tam operasyonel hale gelmesi bekleniyor. Sözleşme ayrıca Finlandiya'ya ilerleyen dönemde yeni sistemler, eğitim, yedek parça ve bakım ekipmanları için ek sipariş verme imkânı sağlıyor.