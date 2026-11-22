Otomobil parçalarını kurtarıp yeniden değerlendirmek amacıyla 1918'de kurulan D&H Distributing, 108 yıldır tek bir çeyreği bile zararla kapatmadı. ABD'li Schwab ailesinin şirketi, Büyük Buhran ve 2008 finansal krizi dahil pek çok zorlu dönemi aşarak üst üste 432 çeyrek kâr elde etti.

Bugün kablosuz yönlendiricilerden yapay zekâ sunucularına kadar teknoloji ürünlerinin dağıtımını yapan D&H'nin geliri, Nisan 2026'da sona eren mali yılda önceki yıla göre yüzde 18 artarak 7,2 milyar dolarla rekor seviyeye ulaştı. Şirket, Forbes'un ABD'nin en büyük özel şirketleri listesinde 93'üncü sıraya çıktı.

DÜŞÜK MARJLI SEKTÖRDE MALİYET VE MÜŞTERİ ODAĞI

Forbes'un D&H için yaptığı değerleme yaklaşık 900 milyon dolar. Şirketin faaliyet gösterdiği dağıtım sektöründe kâr marjları yaklaşık yüzde 1 düzeyinde bulunuyor. D&H, bu düşük marjlı iş modelinde maliyet yönetimine ve müşteri hizmetlerine odaklanıyor.

Özellikle küçük ve orta ölçekli işletmelere kişisel destek sunmayı önceliklendiren şirket, geçen yıl müşterilerin yeni teknolojileri tanımasına yardımcı olan eğitim programlarına yaklaşık 9 milyon dolar harcadı. Kuzey Amerika'daki yaklaşık 600 kişilik satış ekibinin eğitimi için de 3 milyon dolar ayırdı.

Satış ekibinin ortalama kıdemi 11 yıl. Haberde sektör ortalamasının yaklaşık bir yıl olduğu belirtilirken, D&H'deki uzun çalışma süreleri müşterilerin yıllarca aynı temsilcilerle iletişim kurmasını sağlıyor.

HİSSE SATMADI, ŞİRKET SATIN ALMADI

D&H, bugüne kadar hisselerini satmadı ve başka bir şirket satın almadı. Büyüme stratejisini mevcut faaliyetlerini geliştirerek organik büyüme üzerine kurdu.

Bu tercih şirketin bazı rakiplerinden küçük kalmasına yol açsa da yönetim bunu dezavantaj olarak görmüyor. Sektörün büyük oyuncularından TD Synnex, 2021'de iki şirketin birleşmesiyle ortaya çıktı ve 60 milyar doların üzerinde gelir elde ediyor. Schwab ailesi ise satın almalarla büyümeyi hızlandırmak yerine mevcut iş modelini korumayı tercih ediyor.

HİSSELERİN KALANI 1.800 ÇALIŞANA AİT

Schwab ailesi, D&H'nin yüzde 54 hissesini elinde bulunduruyor. Kalan hisseler, 1998'de oluşturulan çalışan hisse opsiyonu programı aracılığıyla şirketin 1.800 çalışanına ait.

Ailenin yönetimdeki üyeleri arasında eş başkanlar Michael ve Dan Schwab ile stratejik projeler ve tesislerden sorumlu kıdemli direktör Amy Schwab bulunuyor.

Aile, halka açık şirketlerin tabi olduğu üç aylık finansal raporlama baskısına maruz kalmamayı, uzun vadeli karar alabilmek açısından önemli bir avantaj olarak görüyor.