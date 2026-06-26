Çin’de bir uçak, 109 katlı bir binaya çarptı.Pekin'deki CITIC Kulesi, yerel saatle akşam 6 civarında küçük bir uçağın çarpmasıyla hasar gördü. Kaza, Çin'in başkentindeki bina ve çevresinde büyük çaplı bir tahliyeye yol açtı. Çarpmanın etkisiyle binanın iki penceresi paramparça olurken, uçak tamamen parçalandı.

Görüntülerde, uçağın parçalarının yere düştüğü kameralara yansıdı. Enkazın dağıldığı binanın zemin katından yoğun duman yükseldiği görüldü. Görüntülerde, binanın girişinde yangın çıktığı görüldü. Kaza sonucu kaç kişinin yaralandığı veya hayatını kaybettiği henüz belli değil. Pilotun yaşamını yitirdiği tahmin ediliyor.

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