Popüler yemek portalı TasteAtlas 11.781 yemek için kullanılan 453.720 kullanıcı oyuyla "Dünyanın En İyi 100 Yemeği" listesi yaptı. Bu yıl herkesi şaşkına çeviren beklenmedik bir lider var: Paraguay'ın geleneksel ev yemeği Bori-Bori (Vori-Vori)!

Geçen yılın şampiyonu İtalyan klasiği Napoli pizzasını bile geride bırakarak dünya birincisi olan Bori-Bori, anavatanı dışında neredeyse hiç bilinmiyor. Aynı listeye cağ kebap 5. sıradan girdi.

Bori-Bori nedir?

Bori-Bori, aslında yoğun aromalı bir tavuk çorbası ile mısır unu köftelerinin muhteşem bir birleşimi. Kelime anlamı tam olarak "çok sayıda top" demek olan bu yemek, Paraguay mutfağının en köklü aile geleneklerinden biri.

Bizim çorbalarımızdan en büyük farkı, çorbayı koyulaştırmak için un veya krema kullanılmaması. Çorbanın içine atılan mısır unlu ve peynirli küçük hamur topları, çorba kaynadıkça suyu emerek yemeğe kendi doğal kıvamını ve imza lezzetini veriyor.

Orijinalinde çorbaya fındıksı ve yoğun tadı veren, köftelerin içine konulan geleneksel Paraguay peyniridir.

Evde orijinal Bori-Bori çorbası nasıl yapılır?

Dünyanın en iyi yemeğini kendi mutfağınızda denemek isterseniz, evdeki malzemelerle hazırlayabileceğiniz en doğru reçete şu şekilde:

Aromatik Tavuk Suyu İçin:

250-300 gr tavuk fileto veya tavuk budu

1 adet küçük soğan (doğranmış)

1-2 adet havuç

200 gr kabak

2 sap kereviz

1 diş sarımsak (ezilmiş)

2-3 yemek kaşığı zeytinyağı

1'er çay kaşığı tuz ve kekik

Yarım çay kaşığı karabiber ve öğütülmüş karanfil

Yarım demet taze maydanoz

1 adet defne yaprağı

1-1.5 litre su

Mısır Unu Köfteleri (Vori-Vori) İçin:

250 gr ince öğütülmüş mısır unu (Polenta değil, ince mısır unu)

40 gr rendelenmiş Parmesan peyniri

80 gr ufalanmış beyaz peynir

1 yemek kaşığı oda sıcaklığında tereyağı

1 çay kaşığı tuz

Hazırlanışı

Geniş bir tencereye zeytinyağını alın. Doğranmış soğan, sarımsak, kereviz sapı, kabak ve havucu ekleyip hafifçe soteleyin. Ardından suyu ilave edin.

Tencereye defne yaprağı, karanfil, kekik, tuz, karabiber, maydanoz ve küçük parçalara böldüğünüz tavukları ekleyin. Tavuklar yumuşayana kadar orta ateşte kaynamaya bırakın.

Tavuk kaynarken ayrı bir kapta mısır ununu, rendelenmiş parmesanı, ufalanmış beyaz peyniri, tereyağını ve tuzu karıştırın. Hamura kıvam vermek için tencerede kaynayan tavuk suyundan birkaç kaşık alıp bu karışıma ekleyin. Kulak memesi kıvamında, yumuşak bir hamur elde edin.

Hazırladığınız mısır unu hamurundan yaklaşık 3 santimetre çapında küçük toplar (köfteler) yapın.

Hazırladığınız bu köfteleri doğrudan kaynayan çorbanın içine bırakın. Köfteler çorbanın suyunu çekip sertleşene kadar yaklaşık 10-20 dakika birlikte pişirin. Servis yapmadan önce içindeki defne yaprağını çıkarmayı unutmayın. Sıcak sıcak servis edin!