Suriye’nin kuzeyindeki Ayn El Arab (Kobani) ilçesinde YPG saflarında öldürüldüğü belirlenen Dilok Bandoz kod adlı Emir Melet adlı teröristin, istihbarat raporları ve savcılık kayıtlarına göre Türkiye içinde Tokat, Tunceli, Erzincan, Bingöl kırsalında PKK’nın tim sorumlusu olarak 11 askerin şehit edildiği saldırıların içinde yer aldığı ortaya çıktı.
İçişleri Bakanlığı’nın terörden arananlar listesinin 2 milyon lira para ödüllü gri kategorisinde yer alan ve YPG saflarındayken IŞİD’li teröristlerle girdiği çatışmada öldürülen Emir Melet’in askerleri şehit ettikten sonra önce Irak’ın kuzeyine, buradan da Suriye’deki YPG saflarına geçiş yaptığı belirlendi. Melet’in girdiği çatışmada öldüğü kesinleşince arananlar listesine “etkisiz hale getirildi” ibaresi eklendi.