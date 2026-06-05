Polonya, İsveç, Çekya, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Letonya, Litvanya, Hollanda, Norveç ve İzlandalı bakanların imzasıyla AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas ile AB İçişlerinden Sorumlu Komisyon Üyesi Magnus Brunner’e iletilen mektupta, Ukrayna’daki savaş devam ederken Avrupa'da tatil yapan Rus turist sayısındaki artışın ciddi endişe yarattığı vurgulandı.

VİZE KOLAYLIĞI ANLAŞMASI ASKIYA ALINMIŞTI

AB ile Rusya arasındaki vize kolaylığı anlaşmasının 2022 yılında askıya alınmış olmasına rağmen, bu uygulamanın üye ülkeler arasında eşit şekilde hayata geçirilmediği ve bu durumun "önemli bir eksiklik" oluşturduğu ifade edildi.

Jeopolitik çatışma dönemlerinde AB’nin gücünün birliğinde yattığına dikkat çekilen mektupta, ortak dış ve güvenlik politikasının güvenilirliği ile uygulanan kısıtlayıcı tedbirlerin etkinliği açısından uyumlu ve koordineli bir yaklaşımın şart olduğu belirtildi.

2025 YILINDA 477 BİN RUS'A SCHENGEN VERİLDİ

Bakanlar, Rus vatandaşlarına 2025 yılında turizm amacıyla 477 bin 878 Schengen vizesi verildiğine ve bunların önemli bir bölümünün çok girişli vizeler olduğuna işaret etti. Mevcut tablonun, AB Komisyonunun Rus vatandaşlarının zorunlu olmayan seyahatlerine karşı daha katı bir yaklaşım benimsenmesi yönündeki tavsiyeleriyle çeliştiği kaydedildi.

Schengen Bölgesi’ne kolay erişimin güvenlik risklerini artırdığını savunan bakanlar, Ukrayna'ya karşı savaşta görev yapmış yüz binlerce Rus askerinin Avrupa'ya giriş ihtimalinin endişe verici olduğunun altını çizdi. Farklı ülkelerin farklı vize politikaları uygulamasının "vize alışverişine" yol açtığı ve Schengen Bölgesi’nin genel güvenliğini tehlikeye attığı aktarılan mektupta, bölgenin güvenliği ve bütünlüğünün korunması adına Rus vatandaşlarına yönelik daha sıkı bir vize politikasının uygulanmasının zorunlu olduğu vurgulandı.