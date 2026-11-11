ABD'nin Lexington County bölgesinde yürütülen ve yaklaşık 100 kişilik ekibin katıldığı operasyonda, bebeğin havluya sarılmış bir köpek kafesinin içinde sığ bir çukura gömüldüğü tespit edildi.

Olay, 9 Kasım Pazartesi günü bebeğin 25 yaşındaki babası Michael Comer ile birlikte ortadan kaybolması ve ailenin kayıp ihbarında bulunmasıyla başladı. Yerel polis, FBI ve diğer federal güvenlik birimlerinin ortaklaşa başlattığı geniş çaplı operasyon sırasında ekipler, şüphelinin babasına ait evin yaklaşık 45 metre uzağındaki ormanlık alanda taze kazı izlerine rastladı.

Ekiplerin bölgede kazı çalışması yürüttüğü esnada toprak altından gelen ağlama sesi, operasyonun seyrini değiştirdi ve küçük Koah hızla bulunduğu yerden çıkarıldı.

HAVLU HAYATİ BOŞLUK SAĞLADI

Lexington Bölgesi Şerifi Jay Koon düzenlediği basın toplantısında, kafesi çevreleyen havlunun toprak altında hayati bir hava boşluğu oluşturmuş olabileceğini, gece düşen hava sıcaklığının da bebeğin hayatta kalmasına katkı sağlamış olabileceğini ifade etti. Bebeğin toprak altında geçirdiği sürenin netleştirilmesi için çalışmalar sürerken, soruşturma bulguları bu sürenin 24 saate yakın olduğuna işaret ediyor.

Şüpheli baba Michael Comer, bebeğin bulunmasından kısa bir süre önce pazartesi gecesi Batesburg bölgesinde hırsızlık ve gözaltına direnmek suçlamalarıyla yakalanarak tutuklandı.

Savcılık, şüpheliye bebeğin kaçırılması ve diri diri gömülmesine ilişkin yeni ve ağır suçlamalar yöneltmeye hazırlanırken olayın arkasındaki saik henüz aydınlatılamadı. Hastaneye sevk edilerek tedavi altına alınan Koah Sharpe'ın durumunun yakından takip edildiği ve tamamen iyileşmesinin beklendiği bildirildi.