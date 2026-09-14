Sivas'ın Divriği ilçesinde üç gündür kayıp olduğu iddia edilen 11 aylık Büşra Balıkçı'nın durumu, annesinin jandarmadaki ifadesiyle aydınlandı. Elif Balıkçı, bebeğinin aslında kayıp olmadığını, babası Y.B. tarafından para karşılığı başka kişilere verildiğini itiraf etti.

"KAYIP İDDİASI TAMAMEN BİR KURGU"

Elif Balıkçı, jandarmadaki ifadesinde 10 Eylül akşamı kızı Büşra çadırda uyurken bölgeye beyaz renkli bir aracın geldiğini anlattı. Araçtan inen iki kişiden birinin çadıra girerek çocuğu alıp gittiğini belirten anne, "Kayıp iddiasının tamamen bir kurgudan ibaret olduğunu" dile getirdi. Çadırlar bölgesinde kalan K.D., Ö.B., R.B. ve M.R.B. isimli şahısların da bu duruma şahit olduğunu ifade etti.

ANNE İTİRAF ETTİ, BABA REDDETTİ

Soruşturmayı derinleştiren ekipler, bebeğin para karşılığı satıldığı veya kaçırılmış olması şüphesi üzerine anne Elif Balıkçı, baba Yusuf Balıkçı ve 4 kişiyi gözaltına aldı. Elif Balıkçı jandarmadaki ikinci ifadesinde, bebeğin eşi tarafından para karşılığı başkalarına verildiğini ve 'kayıp' iddiasının tamamen bir kurgu olduğunu itiraf etti. Gözaltındaki ifade işlemleri süren Yusuf Balıkçı ise annenin aksine hakkındaki suçlamaları reddederek, çocuğun kaybolduğu yönündeki ilk ifadesini tekrar etti.

KAMERALAR İNCELEMEDE

Jandarma ekipleri, olayın aydınlatılması ve Büşra bebeğin izine ulaşılması için bölgedeki tüm güvenlik kameralarını tarıyor. Olayın gerçekleştiği gün, köyde düzenlenen bir yemek programı nedeniyle araç yoğunluğu oluştuğu, bu nedenle bölgeden geçen tüm araçların tespitine çalışıldığı bildirildi. Kameralar üzerindeki incelemeler titizlikle sürdürülürken, gözaltındaki 6 şüphelinin işlemlerinin ardından Divriği Adliyesi’ne sevk edilmeleri bekleniyor. Gözaltına alınanlar arasında, olay günü yaylada hayvanlara aşı yapan bir veteriner hekimin de bulunduğu ifade edildi.

Öte yandan olayın yaşandığı yayla bölgesi, ekipler tarafından güvenlik çemberine alınırken, bölgeye giriş çıkışların yasaklandığı öğrenildi.