Sivas'ın Divriği ilçesine bağlı Göndüren köyü İncedere Yaylası'nda hayvancılıkla uğraşan Balıkçı ailesinin 11 aylık bebeği Büşra Balıkçı, 10 Eylül günü kaldıkları çadırda kayboldu. Bebeğin kaybolması üzerine başlatılan arama çalışmaları ve adli tahkikat derinleştirilerek devam ediyor.

YAPAY ZEKA DESTEKLİ İHA İLE ARAMA SÜRÜYOR

İncedere Yaylası bölgesinde yürütülen geniş çaplı çalışmalarda AFAD, komando ve jandarma ekiplerinden oluşan 56 personel ile 7 araç görev alıyor. Ekipler, yapay zeka destekli insansız hava araçlarını (İHA) da devreye sokarak bebeğin kaybolduğu iddia edilen çadırın çevresindeki yaklaşık 3 kilometrekarelik alanı tarıyor. Ancak şu ana kadar minik Büşra'ya ait herhangi bir iz veya bulguya ulaşılamadı. Bölgeye giriş ve çıkışlar jandarma ekiplerinin kontrolünde gerçekleştiriliyor.

ANNE VE BABA DAHİL 5 KİŞİ TUTUKLANDI

Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 12 şüpheliden bebeğin annesi Elif Balıkçı (27), babası Yusuf Balıkçı (41), amcası M.R.B, halası R.B. ile akrabaları Ö.B. ve M.B. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Aralarında bir veteriner hekimin de bulunduğu diğer şüpheliler ise ifadelerinin ardından adli kontrol şartıyla veya serbest bırakıldı.

ANNEDEN KORKUNÇ İDDİA: "BABASI ÖLDÜRÜP ARAZİYE BIRAKTI"

Tutuklanan anne Elif Balıkçı’nın savcılıktaki ifadesinde kan donduran iddialarda bulunduğu ortaya çıktı. Anne Balıkçı, kızını babasının öldürüp araziye bıraktığını öne sürdü. Baba Yusuf Balıkçı ise üzerindeki suçlamaları kabul etmedi. İddialar üzerine jandarma ekiplerince yer gösterme işlemi için yaylaya götürülen annenin işaret ettiği bölgede yapılan aramalarda herhangi bir ceset ya da bulguya rastlanmadı.

Öte yandan, olayın hassasiyeti nedeniyle Divriği Cumhuriyet Başsavcılığının talebi üzerine Sulh Ceza Hakimliğince dosya hakkında yayın yasağı kararı alındı. Ekiplerin bölgedeki arama çalışmaları devam ediyor.