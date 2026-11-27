İklim değişikliğine bağlı deniz seviyesi yükselmesi nedeniyle 2050-2060 yıllarına kadar başkentinin neredeyse yarısı düzenli su baskını riskiyle karşı karşıya olan ada ülkesi Tuvalu, hem göç hem de yerinde uyum projeleriyle geleceğini güvence altına almaya çalışıyor.

Avustralya İçişleri Bakanlığı verilerine göre, Avustralya’nın Tuvalu vatandaşları için başlattığı özel vize çekilişinin ikincisine 2026 yılında 3.075 asıl başvuru yapıldı. Aile üyeleri de dahil edildiğinde toplam 11.225 kişi Avustralya’ya yerleşme talebinde bulundu. Program kapsamında yıllık yalnızca 280 kişiye vize kontenjanı sağlanıyor. 2025-2026 program yılında 89 asıl ve 191 ikincil başvuru sahibine ayrılan 280 kontenjanın tamamı kullanıldı.

DENİZ SEVİYESİ KÜRESEL ORTALAMANIN 1,5 KATI HIZLA YÜKSELİYOR

Avustralya ile Hawaii arasında yer alan ve yaklaşık 26 kilometrekarelik alana yayılan dokuz mercan adası grubundan oluşan Tuvalu, deniz seviyesinden ortalama 2 metreden daha alçak bir rakıma sahip.

NASA’nın 2023 yılı değerlendirmesine göre, Tuvalu çevresindeki deniz seviyesi son otuz yılda küresel ortalamanın 1,5 katı hızla, yaklaşık 15 santimetre yükseldi. NASA’nın Eylül 2024 analizinde ise sera gazı emisyonlarındaki yakın vadeli değişimlerden bağımsız olarak önümüzdeki otuz yılda Pasifik ada ülkelerinde deniz seviyesinin en az 15 santimetre daha yükseleceği öngörüldü.

NASA Yer Bilimleri Bölümü Okyanus Fiziği Programları Direktörü Nadya Vinogradova Shiffer, deniz seviyesinin yüzyıllar boyunca yükselmeye devam edeceğini ve daha önce yılda beş günden az yüksek gelgit taşkını yaşanan bölgelerde 2050’lere gelindiğinde yılda ortalama 25 gün taşkın görülebileceğini belirtti. "Kral gelgitler" sırasında gözenekli zeminden sızan tuzlu su, tarım arazilerine ve tatlı su kaynaklarına zarar veriyor.

Adaların Yüzölçümü Büyüdü Ancak Yükseklik Sorunu SürüyorNature Communications dergisinde Paul Kench, Murray Ford ve Susan Owen tarafından yayımlanan ve 1971-2014 yılları arasındaki uydu görüntülerini inceleyen araştırmaya göre, Tuvalu’daki 101 adanın toplam kara alanı yükselen denizlere rağmen %2,9 oranında (yaklaşık 73,5 hektar) artış gösterdi.

Ülkenin dokuz ada grubunun sekizinde dalgaların ve akıntıların tortuları yeniden dağıtmasıyla yatay genişleme kaydedildi ancak araştırmada, yatay genişlemenin binaları ve altyapıyı su baskınlarından koruyacak yeterli yüksekliği sağlamadığına dikkat çekildi.

DENİZDEN YENİ KARA KAZANILIYOR

Tuvalu hükümeti ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP), başkent Funafuti’de Tuvalu Kıyı Uyum Projesi kapsamında kıyı mühendisliği ve arazi ıslahı çalışmaları yürütüyor. UNDP’nin Ağustos 2026 güncellemesine göre, projenin ilk aşamasında yaklaşık 2,9 kilometrelik kıyı şeridi güçlendirildi ve 7,3 hektardan fazla yükseltilmiş kara alanı oluşturuldu.

Sonraki aşamalarda 13,6 hektarlık ek yükseltilmiş alan inşa edilmesi hedefleniyor. Kum dolu jeotekstil bariyerler, toprak ve bitki örtüsüyle kaplanırken, doğal kıyı koruması sağlamak amacıyla mercan fidanlıkları kuruluyor.

EGEMENLİĞİ GARANTİ ALTINA ALAN ANLAŞMA

Tuvalu ile Avustralya arasında Kasım 2023’te imzalanan ve 28 Ağustos 2024’te yürürlüğe giren Falepili Birliği Anlaşması, seçilen vatandaşlara Avustralya’da daimi oturma, çalışma, eğitim ve sağlık hizmetlerinden yararlanma hakkı tanıyor. Vize sahipleri iki ülke arasında serbestçe seyahat edebiliyor.

Anlaşmanın 2. Maddesi uyarınca, iklim değişikliğine bağlı deniz seviyesi yükselmesinin fiziksel sonuçlarına rağmen Tuvalu’nun devlet statüsünün ve ulusal egemenliğinin devam edeceği yasal olarak tanınıyor. Anlaşma ayrıca, her iki hükümeti de Tuvalu vatandaşlarının kendi topraklarında güvenle yaşamaya devam edebilmeleri için destek sağlamaya taahhüt ediyor.