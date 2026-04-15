İklim değişikliği ve yükselen deniz seviyeleri nedeniyle coğrafi varlığı sona erme tehlikesiyle karşılaşan Tuvalu, modern tarihin ilk kapsamlı ulusal göç ve dijitalleşme sürecini başlattı. Pasifik Okyanusu’nda yer alan ve en yüksek noktası deniz seviyesinden yalnızca yarım metre yüksekte olan bu ada ülkesi, NASA verilerine göre küresel ortalamanın üzerinde bir hızla sulara gömülüyor.

Bilimsel öngörüler, 2050 yılına gelindiğinde ülke topraklarının yarısının kalıcı olarak su altında kalacağını ve yüzyılın sonunda yerleşim alanlarının neredeyse tamamının yaşanılamaz hale geleceğini gösteriyor.

KADEMELİ TAHLİYE PLANI DEVREYE SOKTULAR

Bu kritik tablo karşısında Tuvalu hükümeti, Kasım 2023 tarihinde Avustralya ile Falepili Birliği Antlaşması’nı imzalayarak vatandaşları için kademeli bir tahliye planını devreye soktu. Yıllık kota sınırlamasıyla başlayan başvurulara halkın ilgisi beklenenin üzerinde gerçekleşirken, 2025 yılı ortası itibarıyla toplam nüfusun yaklaşık yüzde 82’si resmi göç başvurusunda bulundu.

Mevcut göç hızı ve başvuru yoğunluğu, ada nüfusunun tamamının çok kısa bir süre içerisinde Avustralya’ya nakledilebileceğine işaret ediyor.

DİTİTAL ARŞİV PROJESİ YÜRÜTÜLÜYOR

Fiziksel vatanın kaybı ihtimaline karşı kültürel mirasını koruma altına almak isteyen Tuvalu, aynı zamanda dünyanın ilk "dijital devletine" dönüşme yolunda adımlar atıyor. Hükümet yetkilileri, ülkenin dilini, geleneklerini ve tarihini sanal dünyaya aktararak topraklar tamamen sular altında kalsa dahi ulusal kimliğin devamlılığını sağlamayı hedefleyen kapsamlı bir dijital arşiv projesi yürütüyor.