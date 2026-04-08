İngiltere'nin kuzeybatısındaki Great Urswick köyü yakınlarında bulunan Heaning Wood Kemik Mağarası’nda (Heaning Wood Bone Cave) yapılan araştırmalar, Britanya tarihöncesine dair kritik veriler sundu. Lancashire Üniversitesi’nden Dr. Rick Peterson liderliğindeki ekip, sismik ve genomik analizler sonucunda diş ve kafatası parçalarından oluşan kalıntıların 2,5 ila 3,5 yaşlarında bir kız çocuğuna ait olduğunu kesinleştirdi. Bu keşif, çocuğu Britanya'nın kimliği belirlenebilen en eski çocuklarından biri haline getirdi.

KASITLI GÖMÜLME BELİRTİLERİ

Kalıntıların yanında bulunan delinmiş beş adet deniz kabuğu boncuğu, mezarın rastgele değil, kasıtlı bir defin töreniyle oluşturulduğunu kanıtlıyor. Radyokarbon tarihleme yöntemiyle M.Ö. 9290 ile 8925 yılları arasına tarihlenen kemikler ve boncukların aynı zaman dilimine ait olması, yetişkinlerin çocukla birlikte süs eşyalarını da mezara bıraktığını gösteriyor. Dr. Peterson, kemiklerin yayılım biçiminden yola çıkarak, cesedin mağaraya başka bir yerden taşınmadığını, bütün halde buraya defnedildiğini ifade etti.

MAĞARALARIN KUTSAL ALAN OLARAK KULLANIMI

Heaning Wood Mağarası’nın sadece tek bir defin için değil, binlerce yıl boyunca farklı topluluklar tarafından kullanıldığı belirlendi. Araştırmacılar mağarada üç ayrı tarihöncesi döneme (11.000, 5.500 ve 4.000 yıl önce) ait en az sekiz farklı bireyin kalıntılarını tespit etti. Avcı-toplayıcı gruplardan erken çiftçilere ve Bronz Çağı topluluklarına kadar uzanan bu süreklilik, mağaraların binlerce yıl boyunca "ruhlar dünyasına açılan bir kapı" veya kutsal bir alan olarak görüldüğünü kanıtlıyor.

BUZUL ÇAĞI SONRASI İLK YAŞAM İZLERİ

Kuzey İngiltere'nin erken dönem kayıtlarının çoğu buzullaşma ve erozyon nedeniyle yok olduğu için, bu keşif bölge arkeolojisi için benzersiz bir değer taşıyor. Buzul Çağı'nın hemen ardından Britanya'nın kuzeyine dönen ilk insan topluluklarına ait olan bu defin, bölgedeki insan faaliyetinin en eski kanıtlarından biri kabul ediliyor. Yerel arkeolog Martin Stables tarafından bulunan ve "Ossick Lass" adı verilen çocuk, Britanya tarihöncesinin karanlıkta kalan bir dönemine ışık tutuyor.