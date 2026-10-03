Bir süredir rahatsızlığı bulunan Mustafa Gül'ün cenazesi, Orgeneral Hulusi Akar Camisi'ne götürüldü. Burada ikindi namazının ardından cenaze namazı kılındı. KAYSERİ ŞEHİR MEZARLIĞI'NDA TOPRAĞA VERİLDİ Cenaze namazının ardından Mustafa Gül'ün naaşı, Kayseri Şehir Mezarlığı'nda toprağa verildi. ÇOK SAYIDA VATANDAŞ KATILDI Törene Abdullah Gül'ün yanı sıra Mustafa Gül'ün ailesi ve yakınları, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AKP Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, kent protokolü, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

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