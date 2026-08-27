Bir askeri hakim çarşamba günü aldığı kararla, 11 Eylül saldırılarının planlayıcısı olduğu iddia edilen Halid Şeyh Muhammed'in yargılanmasına Haziran 2028'de başlanacağını duyurdu.

Muhammed; saldırılarda komplo kurmakla suçlanan diğer şüpheliler Velid bin Ateş, Ali Abdul Aziz Ali ve Mustafa Ahmed al-Hawsawi ile birlikte yargılanacak.

Hava Kuvvetleri Yarbayı ve askeri komisyonlar hakimi Michael Schrama, savcıların önerdiği Ocak 2027 başlama tarihini reddederek duruşma tarihini yaklaşık 18 ay sonrasına aldı.

Duruşma tarihi, geçen yaz bölünen bir federal temyiz mahkemesinin, Muhammed'in idam cezasından kaçınmak amacıyla suçunu kabul etmesine imkan tanıyan olası bir anlaşmayı iptal etmesinin ardından açıklandı.

11 EYLÜL'ÜN MİMARI

Muhammed, 11 Eylül 2001'de kaçırılan uçakların New York'taki Dünya Ticaret Merkezi'ne ve Pentagon'a saldırması planını organize etmekle suçlanıyor.

Saldırılar sırasında dördüncü bir uçak ise Pennsylvania'da bir araziye düşmüştü. Muhammed hakkında, saldırılarda hayatını kaybeden yaklaşık 3 bin kişiyle bağlantılı olarak ilk kez 2008 yılında savaş suçları ve cinayet suçlamasıyla dava açılmış ve sanık hakim karşısına çıkarılmıştı.

Muhammed ve diğer sanıkları yargılama süreci, Obama dönemine ait askeri komisyonlar sisteminin ilk kez test edilmesi ve sistem kurallarına yönelik uzun süreli itirazlar nedeniyle yıllardır uzuyor.

23 YIL SONRA HAKİM KARŞISINDA

2003 yılında Pakistan'da yakalanan Muhammed, 2006 yılından bu yana Küba'daki Guantanamo Körfezi ABD deniz üssünde tutuluyor.

Savunma avukatları, yaşanan aksamanın hükümetin sanıkların Guantanamo'ya nakledilmeden önce gizli CIA hapishanelerinde maruz kaldığı işkence detaylarını saklama çabalarından kaynaklandığını öne sürüyor.

2014 tarihli bir Senato raporu, CIA'in Muhammed ve diğer sanıklara "geliştirilmiş sorgulama teknikleri" uyguladığını, bu kapsamda Muhammed'e "bir dizi boğulma tehlikesi" olarak tanımlanan "waterboarding" yönteminin 183 kez yapıldığını ortaya koymuştu.