İBB CHP Grup Başkanvekili Ülkü İnanlı, Üsküdar Belediye Başkanvekilliği seçiminin yenilenmesi sürecinde tutuklanan, 4 yaşında çocuk annesi meclis üyesi Amine Cansu Çelik’in yaşadıklarını anlattı.

EVİNİZDEN ALMADIK YA

Üsküdar Belediyesi Başkan Yardımcısı ve Meclis Üyesi Amine Cansu Çelik, 5 Eylül 2026’da ‘yapı ve iskan ruhsatı işlemlerindeki usulsüzlük’ iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında tutuklandı. Çelik’in daha önce olduğu gibi savcılık ve emniyet çağrılarına kendisinin gittiğini belirten İnanlı, “Bu kadın daha önce savcı çağırdığında ‘Devletim çağırdı, geldim. Yine çağırsın, yine gelirim’ dedi. Yine çağırdı, yine geldik. Ayağımızla geldik. İfade dahi almadan nezarete koydunuz. Bize şu söylendi: ‘Evinizden almadık ya. Daha ne istiyorsunuz?’ Arkadaşlar, sorarım size: Devlet vatandaşına tuzak kurar mı?” dedi. Avukat İnanlı, “Amina delilsiz tutuklandı” diyerek müvekkilinin tahliyesini istedi.

İnanlı, Çelik’in cezaevinde kaldığı süreçte 4 yaşındaki kızıyla yaşadığı ayrılığa da dikkat çekti. Çelik’in 11 gün boyunca kızını göremediğini söyleyen İnanlı, çocuğun annesini gördüğünde önce “teyze” diye seslendiğini anlattı. Çocuğun “Anne bekliyorum, neden gelmiyorsun” dediğini aktaran İnanlı, yaşananları şöyle anlattı:

NASIL ANLATMALI

“Amine, tam 11 gün kızını görmedi. Çocuk ağlayarak annesine önce ‘teyze’ demiş. İnfaz koruma memurları ağladı.” Çelik’in avukatı Ülkü İnanlı, 4 yaşındaki bir çocuğa bu yaşananları nasıl anlatırsın” diye tepki gösterdi.