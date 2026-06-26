Esra ALUS

Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası ve Mülakat Mağduru Öğretmenler Platformu üyesi öğretmenlerin hakları için Ankara’da başlattıkları direniş 12, açlık grevi eylemi 11. gününde devam ediyor. Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası Ankara İl Temsilciliği önünde sürdürülen eylemde, ders tahtasına, “Komisyon toplansın, haklarımız iade edilsin, bu zulüm bitsin” yazıldı.

BELİRSİZLİK SÜRÜYOR

Öğretmenler, Meclis Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanı Ayşen Gürcan ve AKP Konya Milletvekili Latif Selvi ile yapılan görüşme için bahanelere sığınma tavrının devam ettiğini söyledi. Özel Sektör Öğretmenler Sendikası Merkezi Kadın Sekreteri Rabia Atbaş, “Öncesinde verilen sözler tutulmadığı için maalesef ki güvenemiyoruz. Bekleme aşamasındayız. Net bir adım atılana kadar buradan gitmemeye kararlıyız. Yine belirsiz bir süreç var önümüzde. Biz net süreçlerin olmasını istiyoruz. Aslında biz aç kalmaya razı olan insanlar değiliz fakat mecburuz. Mücadelemiz sonuna kadar devam edecek” ifadelerini kullandı. Öğretmenler sıraladıkları nedenlerle yaz aylarında bile üşüten Ankara’nın gece ayazında günlerdir kaldırımda sabahlıyor. Su, tuz ve şekerle hayatta kalmaya çalışıyorlar.

Turhan Çömez, öğretmenlere destek verdi.

‘Gelin bu tabloyu görün, adım atın’

İYİ Parti Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez, açlık grevindeki öğretmenleri ziyaret etti. Öğretmenlerin açlık nedeniyle ciddi sağlık sorunları yaşadığını belirten Çözmez, “Kas yıkımı ve metabolik sorunlar başlamış. Öğretmenlerin bu direnişte olması iktidarın ayıbıdır” dedi.

Çözmez açıklamasını şöyle bitirdi, “Başta Sayın Erdoğan olmak üzere tüm yetkililere sesleniyorum: Ankara sokaklarında pırıl pırıl gencecik öğretmenler, hak arıyor. Gelin, bu tabloyu görün. Bu dramlara tanık olun ve çözüm için gerekli adımları atın. Parti olarak bu mücadelenin yanındayız.”

Sağlık sorunları başlayan öğretmenler serum takviyesini bile kabul etmiyor.

OYUNCU VE SANATÇILAR DESTEKLEDİ

Oyuncu Menderes Samancılar da öğretmenlere destek vererek “Öğretmenlerimizin sesine kulak verelim. Hükümeti ve tüm bakanlıkları göreve davet ediyorum” dedi. Aynı çağrılar sanatçılar, Metin Kahraman, Serdar Keskin ve Kemal Kahraman da geldi.