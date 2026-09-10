Erzurum’un Yakutiye ilçesi Rabiana Mahallesi 2’nci Park Sokak’ta hareketsiz halde bir kişinin bulunduğunu görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri gönderildi. Yapılan kontrolde, yerde bulunan kişinin boğazı kesilerek öldürülen Erdem Özengiz olduğu belirlendi.

100 METRE MESAFEDEKİ EVDE YAKALANDI

Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemelerinin ardından Özengiz’in cenazesi otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Cinayet Büro ekiplerinin yürüttüğü çalışma sonucunda şüphelinin, Özengiz’in eşinin kuzeni Nuri Öğmen olduğu tespit edildi. Öğmen, olay yerine yaklaşık 100 metre mesafedeki bir evde yakalandı.

Emniyette cinayeti kabul ettiği belirtilen Öğmen, işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

CEZAEVİNDEN 11 GÜNLÜK İZİNLE ÇIKMIŞ

Nuri Öğmen’in çeşitli suçlardan toplam 20 yıl kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu ve yaklaşık 11 yıldır cezaevinde olduğu belirlendi. Bayram dolayısıyla 11 günlük izin aldığı öğrenilen Öğmen’in, ifadesinde Erdem Özengiz’i ‘namus’ gerekçesiyle öldürdüğünü söylediği öne sürüldü.

İLK DURUŞMADA OLAYIN NASIL YAŞANDIĞINI ANLATTI

Erzurum 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın ağustos ayındaki ilk duruşmasında savunma yapan Öğmen, olaydan bir gün önce Özengiz’in evine iftara gittiğini anlattı. İddiaya göre ikili arasında cezaevi ve aile hayatına ilişkin sözler nedeniyle tartışma çıktı.

Öğmen, ertesi gün Özengiz’in kendisini arayarak buluşmayı teklif ettiğini, birlikte alkol aldıklarını ve daha sonra aralarında yeniden tartışma yaşandığını söyledi. Savunmasında, Özengiz’in kendisine küfrettiğini ve gerginliğin kısa sürede kavgaya dönüştüğünü belirten Öğmen, elindeki bıçağı almaya çalışırken elinden yaralandığını, ardından bıçağı savurduğunu ifade etti.

Özengiz’i sevdiğini ve yaşananlardan dolayı büyük pişmanlık duyduğunu belirten Öğmen, savunmasının sonunda “Keşke böyle bir şey yaşanmasaydı” dedi.

‘CİNAYET CANAVARCA HİSLE İŞLENDİ’

Davanın bugün görülen ikinci duruşmasına Özengiz’in yakınları ve taraf avukatları katıldı. Tutuklu sanık Nuri Öğmen ise Espiye L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’ndan SEGBİS aracılığıyla duruşmaya bağlandı.

Özengiz ailesinin avukatı, olay yerinden uzaklaşan ikinci bir kişinin bulunduğuna ilişkin tespitler olduğunu belirterek çevredeki binalara ait güvenlik kameralarının incelenmesini talep etti. Avukat ayrıca otopsi raporunda, üç bıçak darbesinin tek başına öldürücü nitelikte olduğunun belirlendiğini, bunun dışında Özengiz’in vücudunda 17 yara daha bulunduğunu söyledi.

Sanığın uzun yıllardır cezaevinde olduğunu ve izinli çıkar çıkmaz cinayet işlediğini vurgulayan aile avukatı, sanık hakkında herhangi bir indirim uygulanmadan ceza verilmesini istedi.

Sanık avukatı ise olayın ‘canavarca hisle’ işlenmediğini savundu. Özengiz’in olay günü sanığa ağır küfürler ettiğini öne süren avukat, müvekkilinin beraatini talep etti.

Özengiz’in eşi S.Ö. ile kardeşleri A.Ö. ve K.Ö. de sanıktan şikayetçi olduklarını ve cezalandırılmasını istediklerini söyledi.

Son sözünde pişman olduğunu dile getiren Nuri Öğmen, “Ben çok pişmanım, keşke böyle bir şey yaşanmasaydı” dedi.

MAHKEME KARARINI AÇIKLADI

Mahkeme heyeti, yapılan değerlendirmelerin ardından Nuri Öğmen’i ‘kasten öldürme’ suçundan müebbet hapis cezasına çarptırdı.