Adalet Bakanı Akın Gürlek, suç gelirlerinin aklanması, yasa dışı bahis ve kaçakçılıkla mücadele kapsamında yürütülen soruşturmalara yönelik bir açıklama yaptı. Bakan Gürlek, yasa dışı bahis operasyonu kapsamında 68 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu. 77 ŞÜPHELİDEN 68'İ YAKALANDI Suç örgütlerinin finansal kaynaklarını kesmeye yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında, 77 şüpheliye yönelik şafak vakti düğmeye basıldı. Ekiplerin koordineli yürüttüğü operasyonlarda şu ana kadar 68 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. FİRARİ 9 ŞÜPHELİ ARANIYOR Operasyonun devam ettiğini bildiren Bakan Gürlek, firari durumdaki 9 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların emniyet birimlerince titizlikle sürdürüldüğünü kaydetti. Yakalanan şüphelilerin emniyetteki sorgu ve adli işlemleri devam ediyor.

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