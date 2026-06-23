Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yasa dışı bahis faaliyetlerine yönelik geniş kapsamlı bir çalışma başlatıldı. Teknik ve fiziki takibin ardından şüphelilerin banka hesaplarını inceleyen Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), bu hesaplar üzerinden toplam 1 milyar 500 milyon liralık bir işlem hacmine ulaşıldığını saptadı.

EŞ ZAMANLI BASKINLARDA 34 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Elde edilen deliller ve İstihbarat Şube Müdürlüğü’nün desteğiyle, Trabzon merkezli olmak üzere toplam 11 ilde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. 51 ekip ve 204 personelin katılımıyla 46 farklı adrese düzenlenen baskınlarda 34 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 50 cep telefonu, 60 sim kart, 2 USB bellek, 2 hafıza kartı, 6 hard disk, 13 bilgisayar, 5 tablet, başkalarına ait 41 banka kartı, banka dekontları ile 27 Hint keneviri tohumu ve 6 uyuşturucu hap ele geçirildi.

SORGUSUNUN ARDINDAN ADLİYEYE SEVK EDİLEN 14 KİŞİ TUTUKLANDI

Emniyetteki yasal işlemleri tamamlanan 34 şüpheli, Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edildi. Savcılık sorgularının ardından mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 14'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer zanlılardan 15'i hakkında adli kontrol şartıyla serbest bırakılma kararı verilirken, 5 şüpheli ise savcılık ifadesinin ardından doğrudan serbest bırakıldı.