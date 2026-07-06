Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde faaliyet gösteren Engiz Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi, bölgenin öne çıkan tarımsal ürünlerini işleyerek katma değerli ürünlere dönüştürüyor. Temmuz 2023'te 11 kadının ortak girişimiyle hayata geçirilen kooperatif, ilçede yetiştirilen salep başta olmak üzere aronya ve çeşitli meyvelerden reçel, marmelat, sirke gibi birçok ürün üreterek tüketicilere sunuyor.

Kooperatif, üretim faaliyetlerinde özellikle salebi ön plana çıkarırken, hem toz salep üretimi gerçekleştiriyor hem de sütle hazırlanan sıcak salebi satışa sunuyor.

SALEP MARKALAŞMA YOLUNDA ÖNE ÇIKIYOR

Kooperatif Başkanı Oya Nur Kaya Bolat, üretimde kullandıkları salep ve aronya gibi ürünlerin bir bölümünü üyelerin kendi bahçelerinde yetiştirerek değerlendirdiklerini söyledi.

Salep üretiminin ilçede uzun yıllardır sürdürülen önemli bir tarımsal faaliyet olduğuna dikkat çeken Bolat, Türkiye'deki ilk izinli kültür salebi bahçelerinin 19 Mayıs ilçesinde kurulduğunu ifade etti.

Kooperatifte kullanılan salebin üyelerden birine ait bahçeden temin edildiğini belirten Bolat, yıllık yaklaşık 1 ton toz salep üretimi yaptıklarını dile getirerek, "Bunu toz salep olarak satışa sunuyoruz. Bunun yanında yan ürünlerde kullanıyor, sıcak salep satışını da yapıyoruz" dedi.

Manda sütüyle hazırlanan salebi daha fazla tanıtmayı hedeflediklerini kaydeden Bolat, "Doğal 19 Mayıs salebi için coğrafi işaret tescil başvurusunda bulunduk. Coğrafi işaret, ürünün tanıtımı ve üretimin artırılması açısından önemli. Salebi yıldız ürün olarak belirledik. Salep üzerinden ilçemizden bir marka çıkarmak, ulusalda, uluslararası alanda duyulur, tanınır, bilinir hale getirme hedefimiz var" diye konuştu.

MAKİNE DESTEĞİYLE ÜRETİM ÇEŞİTLENDİ

Kooperatifin, Ticaret Bakanlığının "Kooperatiflerin Desteklenmesi Programı" kapsamında makine ve ekipman desteği aldığını belirten Bolat, bu sayede meyve kurutma ile fındık kırma ve kavurma gibi işlemleri de gerçekleştirebildiklerini söyledi.

Kooperatifte salebin yanı sıra reçel, marmelat, sirke, kurutulmuş meyve, sebzeli ve sade erişte ile çorbalık ürünlerin de üretildiğini ifade eden Bolat, bölgenin tarımsal ürünlerini işleyerek ekonomiye kazandırmayı amaçladıklarını dile getirdi.

Hazırlanan ürünlerin yerel pazarlarda, fuarlarda ve farklı şehirlerde düzenlenen tanıtım organizasyonlarında tüketicilerle buluşturulduğunu aktaran Bolat, satışların kooperatif merkezinin yanı sıra sosyal medya üzerinden de gerçekleştirildiğini söyledi.

"BURALARA GELEBİLMEK BİZİM İÇİN HAYAL GİBİYDİ"

19 Mayıs ilçesinde kurulan ilk kadın kooperatifi olduklarını hatırlatan Bolat, "İlk başladığımızdan bugüne baktığımda, buralara gelebilmek bizim için hayal gibiydi. Üretimimizi standarda kavuşturduk, kendimizi ispat ettik, ardından iş anlaşmaları geldi. Tamamen kendi özverimizle, kendi el emeğimizle ürünler üretmeyi, tanıtımını ve satışını yapmayı başardık" ifadelerini kullandı.

Kooperatif üyelerinden Hatice Mert ise hem salep hem de aronya yetiştiriciliği yaptığını belirterek, "Bir hayalin peşindeydik ama gerçekleştirdik. Hep televizyonda hayalinin peşinden gidenleri görüyorduk, arkadaşlarımla bunu gerçekleştirdiğimize inanıyorum" dedi.