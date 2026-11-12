Televizyon ekranlarında 11 Kasım Çarşamba akşamı birbirinden iddialı yapımlar izleyici karşısına çıktı. Show TV'de Sevdan Bir Ateş, NOW'da Yeraltı, TV8'de MasterChef Türkiye ve ATV'de Var Mısın Yok Musun yayınlandı. İzleyicilerin merakla beklediği Total, AB ve ABC1 reyting sonuçlarının açıklanmasıyla gecenin kazananları da belli oldu.

11 KASIM 2026 TOTAL REYTİNG SONUÇLARI

Total reyting grubunda Show TV'nin Sevdan Bir Ateş dizisi birinci sıraya yerleşti. NOW ekranlarında yayınlanan Yeraltı ikinci olurken, dizinin özet bölümü üçüncü sırada yer aldı.

AB REYTİNG SIRALAMASI

AB kategorisinde de zirve değişmedi. Sevdan Bir Ateş birinci sırayı alırken, Yeraltı ikinci oldu.

ABC1 REYTİNG SONUÇLARI

ABC1 grubunda da ilk sıranın sahibi Sevdan Bir Ateş oldu. Yeraltı ikinci sırada yer alırken, dizinin özet bölümü üçüncü sıraya yerleşti.

Böylece Sevdan Bir Ateş, 11 Kasım Çarşamba akşamında üç reyting kategorisinin tamamında zirveye yerleşti.