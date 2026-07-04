İtalya'nın Ligurya Denizi'ndeki en önemli lojistik merkezlerinden biri olan Cenova Limanı’nın çehresini değiştirecek olan "Yeni Cenova Dalgakıranı" projesinde kritik bir eşik geride bırakıldı. Yürütülen çalışmalar kapsamında 23. beton kesonun (megacaisson) deniz tabanına yerleştirilmesiyle, açık deniz bariyerinin uzunluğu 1 kilometreyi geçti.

Batı Ligurya Denizi Liman Sistemi Yetkilileri adına Webuild liderliğindeki PerGenova Breakwater konsorsiyumu tarafından inşa edilen projenin, tamamlandığında toplam 6,2 kilometre uzunluğa ulaşması planlanıyor.

AVRUPA'DA BİR İLK: 50 METRE DERİNLİKTE DEV BLOKLAR

Projenin en dikkat çeken teknik aşaması, 5 Kasım 2025 tarihinde su altındaki en derin noktaya ilk dev beton kesonun yerleştirilmesiyle başladı. Deniz seviyesinin 50 metre altına konumlandırılan bu yapı, yüklenici firma tarafından "Avrupa'da bir açık deniz dalgakıranı için ulaşılan benzeri görülmemiş bir derinlik" olarak açıklandı.

Kullanılan dev betonarme modüllerin boyutları ve kurulum süreci şu teknik verilerle paylaşıldı: En büyük modüller 33 metre yükseklik, 30 metre genişlik ve 67 metreden fazla uzunluğa sahip (yaklaşık 11 katlı bir bina yüksekliğinde). Vado Ligure havzasında üretilen hücresel bloklar, Tronds Barge 33 adlı özel bir yarı batabilir barç ve pompalı batırma sistemleri kullanılarak açık denize taşındı ve batırıldı.

Deniz tabanına oturtulan blokların içindeki boşluklar, yapının ağırlığını ve stabilitesini artırmak amacıyla su ve kaya malzemeleriyle dolduruldu.

DENİZ TABANINA MİŞYONLARCA TON ÇAKIL SEVİYESİ

Kesonların yerleştirilmesi öncesinde deniz tabanında kapsamlı bir zemin güçlendirme çalışması yürütüldü. Resmi proje dokümanlarına göre, bugüne kadar deniz tabanına 2,3 milyon tondan fazla çakıl serildi ve toplam uzunluğu 560 bin lineer metreye ulaşan 49 bin adet batık çakıl kolonu inşa edildi. Ayrıca temelde, eski bariyerin yıkımından elde edilen geri dönüştürülmüş malzemeler de dahil olmak üzere milyonlarca ton kaya kullanılıyor.

400 METRELİK DEV GEMİLERE ERİŞİM

Yeni bariyer hattının kıyıdan daha uzak bir noktaya taşınmasıyla, Cenova Limanı’nın operasyon kapasitesinin artırılması hedefleniyor. Altyapı çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte liman; 400 metreden uzun ve 60 metre genişliğindeki dev konteyner gemilerine, uluslararası sınıftaki yeni nesil kruvaziyer gemilerine hizmet verebilecek.

Proje, Cenova’nın Trans-Avrupa Ulaştırma Ağı (TEN-T) kapsamında yer alan Ren-Alp Koridoru üzerindeki stratejik konumunu tahkim etmeyi amaçlıyor. Yapı aynı zamanda şehir merkezine yakın konumda bulunan kargo, yolcu ve liman terminallerini açık denizden gelecek güçlü dalgaların etkisinden koruyacak.