11 katlı binada çıkan yangında can pazarı

Yangın, akşam saatlerinde Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde bulunan TOKİ Erkut konutlarındaki A.İ.A.'ya ait dairede meydana geldi. 11 katlı binanın 4'üncü katından alevlerin ve dumanların yükseldiğini gören çevredekiler, durumu hemen yetkililere bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yangın diğer dairelere sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın esnasında yoğun dumandan etkilenen apartman sakini 6 kişiye, olay yerinde hazır bekletilen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale yapıldı. Büyük çapta hasarın oluştuğu yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için polis ve itfaiye ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.