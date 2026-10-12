Kaza, Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu’nun Akhisar Gişeleri mevkisinde meydana geldi. Denizli’nin Pamukkale ilçesine kaplıca turu düzenlendiği öğrenilen otobüsün sürücüsü M.A., gişeleri kaçırınca otoyolda geri manevra yaptı. Bu sırada aynı yönde ilerleyen H.K. yönetimindeki çekici, otobüse çarptı.

11 KİŞİ ÖLÜ 27 KİŞİ YARALANDI

Çarpışmanın şiddetiyle araçlar savrulurken 11 kişi olay yerinde yaşamını yitirdi, 27 kişi de yaralandı. Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

OTOBÜS ŞOFÖRÜ GÖZALTINA ALINDI

Kazada hafif yaralanan otobüs şoförü M.A., Akhisar’daki özel bir hastanede tedavi gördü. Tedavisinin tamamlanmasının ardından jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Hayatını kaybeden 11 kişinin kimliklerinin belirlendiği kazaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı. Olayla ilgili adli soruşturma sürüyor.

TUR ŞİRKETİ SORUMLULUĞU REDDETTİ

Kazanın ardından My World Turizm tarafından yazılı bir açıklama yapıldı. Şirket, söz konusu tur organizasyonunun kendilerine ait olmadığını, ilgili araçla yalnızca ulaşım hizmeti sağlandığını öne sürdü.

Açıklamada, aracın diğer departmanları olan Transport Taşımacılık bünyesinde kiralık olarak çalıştığı belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

“Söz konusu tur organizasyonu firmamıza ait değildir. Araç, diğer departmanımız olan Transport Taşımacılık bünyesinde kiralık olarak çalışmakta olup ilgili organizasyonda yalnızca ulaşım hizmeti verilmiştir. Araç ve şoför, kaza öncesindeki 5 gün boyunca istirahat halinde bulunmuştur. Kazanın tamamen bireysel bir hatadan kaynaklandığını düşünüyoruz. İlgili tüm bilgi ve belgeler devletimizin adli birimlerine teslim edilmiştir.”

Şirket, açıklamasında kazanın bireysel hatadan kaynaklandığını savunarak kurumsal sorumluluğu kabul etmedi. Kazaya ilişkin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma ise devam ediyor.