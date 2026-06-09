Pasifik’in güneyinde doğa adeta insanlığa savaş açtı. Yeni Zelanda’da aniden patlak veren sismik fırtına sistemi, kıyı şehirlerini bir anda hayalet kasabaya çevirdi. Wellington Belediye Başkanı Andrew Little, can kayıplarını önlemek adına güney kıyı şeridindeki en kritik banliyöler olan Owhiro Bay, Island Bay, Houghton Bay ve Breaker Bay bölgelerini kapsayan resmi olağanüstü hal kararını imzaladı.

"Kalanlar yardım beklemesin!"

Resmi tahliye emrinin yürürlüğe girmesiyle birlikte acil durum sirenleri çalmaya başladı. Kıyı şeridinde yaşayan tüm sakinlere acilen daha yüksek bölgelere ve dağ yamaçlarına taşınmaları çağrısı yapıldı. Tahliye operasyonunun ciddiyetini vurgulayan yetkililer, siber kriz masası üzerinden tüyler ürperten bir ültimatom yayınladı: "Tüm uyarılara rağmen kendi rızasıyla etkilenen dondurucu kıyı bölgelerinde kalan kişiler, okyanus evlerini bastığında devletten hiçbir yardım bekleyemez. Kimse sizin için canını tehlikeye atmayacak!" Polis ekipleri sokak sokak zorunlu tahliyeleri denetlerken, insanların dev dalgaların vurduğu ölümcül kıyı yollarına girmesini engellemek için tüm arterlerde siber barikatlar ve yol kontrol noktaları kuruldu.

2021 fırtınası devede kulak kaldı

Yeni Zelanda Meteoroloji Ofisi (MetService) laboratuvarlarından gelen son veriler, durumun ne kadar dramatik olduğunu gözler önüne serdi. Wellington Limanı’nda patlayan dalgaların yüksekliği tam 11 metre olarak ölçüldü. Bu rakam ülke tarihinde bir rekor.

Burada sarsıcı bir tezat yatıyor; zira 2021 yılında yaşanan ve ülkeyi felç eden büyük fırtınada dalga boyu "sadece" 6,5 metre olarak ölçülmüş ve o dalgalar bile Breaker Bay’deki onlarca lüks evi haritadan silerek sular altında bırakmıştı. Şimdi ise onun neredeyse iki katı büyüklükte bir su duvarı şehre saldırıyor.

Kadınları havaya fırlatan kasırga

Afetin boyutu sadece denizle de sınırlı değil; saatte 128 kilometre hıza ulaşan sinsi rüzgarlar karada da dehşet saçıyor. Fransız haber ajansı AFP muhabirinin aktardığı sarsıcı bilgilere göre, Island Bay bölgesinde sular altında kalan yolda tahliye edilmeye çalışılan iki kadın, fırtınanın ani bir siber darbesiyle havaya fırlayarak sert bir şekilde yere savruldu ve yaralandı.

Wellington Havalimanı’nda ise tam bir lojistik çöküş yaşanıyor. Saatte 128 kilometreyi bulan rüzgar hızları nedeniyle tüm iç ve dış hat uçuşları süresiz olarak iptal edildi. Havalimanı apronunda ise akılalmaz bir olay kaydedildi: Pist kenarında park halinde duran, içinde yolcu bulunmayan küçük bir yolcu uçağı, fırtınanın uyguladığı devasa hava basıncı nedeniyle olduğu yerde ters dönerek devrildi. Meteoroloji uzmanları hava koridorundaki gerginliğin ve sismik riskin aynen devam ettiğini belirterek, Yeni Zelanda tarihinin en uzun gecelerinden birinin yaşandığını vurguluyor.