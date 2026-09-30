Sermaye piyasalarına yönelik yürütülen fon soruşturmasında dikkat çeken bir Dubai ayrıntısı ortaya çıktı.

Şarkıcı Mustafa Sandal’ın Dubai’den oturum izni aldığı öğrenilirken, eşi Melis Sütşurup Sandal’ın da fonlarda bulunan 11 milyar liralık parasını çekerek yurt dışına taşındığı iddia edildi.

Mustafa Sandal hakkındaki iddialarla ilgili ‘Şahsımla ilgili iftira ve hakaret içeren tüm haber ve yorumlarla ilgili avukatım gerekli hukuki takibi yapmaktadır’ açıklamasında bulundu. Mustafa Sandal, “Melis ile karı koca olmak dışında maddi anlamda hiçbir ortak işimiz olmamıştır” dedi.