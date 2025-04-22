Japon müzik yapımcısı Honkon'un; Tokyo'nun Minato bölgesinde yeni aldığı 220 bin sterlin (yaklaşık 11 milyon TL) değerindeki beyaz Ferrari 458 Spider, seyir halindeyken alev aldı. Süper spor aracı için tam 10 yıl boyunca para biriktiren Honkon'un mutluluğu yalnızca bir saat sürdü.

Honkon, sosyal medyada yaptığı açıklamada satın aldıktan sonra sadece bir saatlik sürüş sırasında aracın içinden beyaz dumanlar yükselmeye başladığını söyledi.

Durumu fark eden Honkon, aracı hemen kenara çekti. Ancak birkaç dakika içinde lüks Ferrari adeta alev topuna döndü. "Patlamasından çok korktum" diyen Honkon, şans eseri olaydan yara almadan kurtuldu.

Yangın, olay yerine çağrılan acil müdahale ekipleri tarafından yaklaşık 20 dakika içinde söndürüldü. Honkon, yaşadığı talihsizliği "Böyle bir şey yaşayan tek Japon olduğumu düşünüyorum" sözleriyle anlattı.

Tokyo Metropolitan Polisi, yangının nedenini araştırmaya devam ediyor. Aracın sigortalı olup olmadığı ise henüz netlik kazanmadı.