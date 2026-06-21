Gümüşhane’nin Kelkit ilçesinin AKP’li Belediye Başkanı Ünal Yılmaz, belediye şirketi adına ihale yoluyla alınan yeni makam aracıyla ilgili eleştirilere düzenlediği toplantıda sert bir dille yanıt verdi.

11 milyonluk lüks makam aracını “... ... araba” diyerek savunan Yılmaz, halkın belediye başkanına daha lüks bir aracı layık görmesi gerektiğini savundu. Kelkitlilerin kendisini savunması gerektiğini belirterek Yılmaz, “Kelkitliler şunu şöyle savunmalıydılar: Kelkit Belediyesi daha iyi bir araca, daha üst kaliteye, daha üst klasmandaki bir araca binmelidir’ denilmeliydi” dedi. 20 bin nüfuslu Kelkit’te Yılmaz’ın açıklaması makam aracı tartışmasını yeniden gündeme taşıdı.