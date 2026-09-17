Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kendilerini polis ve kamu görevlisi olarak tanıtıp vatandaşları dolandıran şebekeye yönelik çalışma başlattı. Yapılan incelemelerde şüphelilerin vatandaşları toplam 11 milyon 317 bin TL dolandırdığı tespit edildi. Şüphelilerin farklı şehirlerdeki adreslerini belirleyen ekipler, Afyonkarahisar merkezli olmak üzere İstanbul, Ankara, Kayseri, Muğla, Ordu, Diyarbakır, Sivas, Erzurum ve Kocaeli'de eş zamanlı şafak operasyonu düzenledi. 11 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI Operasyon kapsamında belirlenen adreslere düzenlenen baskınlarda 11 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, daha sonra adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan 11 şüphelinin tamamı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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