Almanya'nın başkenti Berlin'de cuma gecesi bir adam, tartıştığı kasiyer kadının üzerine saldırdı.

Kadını bıçakla tehdit eden adam, polisin olay yerine gelmesi üzerine kasiyerin boğazına bıçağı dayayarak rehin aldı. Dehşet dolu anlar, tam 11 saat sürdü.

Cumartesi günü yerel saatle 09.20 sıralarında süpermarkete baskın düzenleyen Alman polisi, saatlerdir devam eden krizi sonlandırdı.

Bild gazetesinin aktardığı bilgilere göre, operasyonu gerçekleştiren polis ekipleri, şüpheliyi elektroşok cihazı kullanarak etkisiz hale getirdikten sonra gözaltına aldı.

POLİS SÜPERMARKETİ KUŞATTI

Alman haber ajansı dpa, operasyonun yürütüldüğü saatler boyunca süpermarket çevresinin polis tarafından kordon altına alındığını bildirdi.

Olay süresince binanın dışında polisin özel harekat birimi (SEK) konuşlandırılırken, çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis aracı da bölgede hazır bekletildi.

Sabahın erken saatlerinde görevliler, süpermarketin içini görebilmek amacıyla bir vinç kullandı.

Polis müzakerecileri de bu esnada şüpheliyle temas halinde kaldı. Zanlı ile rehin alınan kadının birbirlerini tanıyıp tanımadıkları ise henüz netlik kazanmadı.

TARTIŞMA ÜRÜNLERDEN ÇIKMIŞ

Görgü tanıklarının ifadelerine göre, cuma günü saat 22.00 sıralarında süpermarkete giren şüphelinin, kadını bıçakla tehdit ederek alıkoydu.

Gazeteye konuşan bir süpermarket çalışanı, olayın başlangıç anını, "Saldırgan kasadaydı, ürünleri banta koymak istemedi ve ardından aniden bir bıçak çıkardı" sözleriyle ifade etti.

Olayın başladığı esnada süpermarketin içinde bulunan personelin tamamı binadan zarar görmeden ayrılmayı başardı.

Binadan çıkan çalışanlara olay yerindeki acil servis ekipleri tarafından destek sağlandı.