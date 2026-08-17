12 Ağustos'ta Plattsburgh Uluslararası Havalimanı'ndan havalanan uçak, 27 dakika boyunca gökyüzünde kaldı ve yerden yaklaşık 335 metre yüksekliğe çıktı. Şirket, uçuşun tamamen bataryalarla gerçekleştirildiğini ve kullanılan elektriğin maliyetinin 5 doların altında kaldığını açıkladı.

11 TONDAN AĞIR DEV UÇAK BATARYAYLA HAVALANDI

X1'in kanat açıklığı 32,3 metre, azami kalkış ağırlığı ise 11 bin 339 kilogramın üzerinde. Dört elektrik motoruna sahip uçak, yolcu taşımak için seri üretilecek bir model değil; Heart Aerospace'ın elektrikli yolcu uçaklarında kullanacağı sistemleri gerçek uçuş koşullarında denemek amacıyla geliştirildi.

İlk uçuş düşük irtifada ve kontrollü koşullarda gerçekleştirildi. Uçağın elektrikli tahrik sistemi uçuş sırasında 1 megavatın üzerinde güç sağladı. X1'in bu büyüklükte tamamen bataryayla havalanması, şirketin geliştirmekte olduğu daha büyük yolcu uçağı için önemli bir test olarak görülüyor.

Uçuşun en dikkat çekici ayrıntılarından biri enerji maliyeti oldu. Heart Aerospace, 27 dakikalık denemede harcanan elektriğin 5 dolardan daha az tuttuğunu açıkladı.

HEDEF 30 YOLCULU UÇAK

X1'den elde edilen veriler, şirketin geliştirdiği ES-30 adlı bölgesel yolcu uçağında kullanılacak. ES-30'un 30 yolcu taşıması ve yalnızca elektrikle yaklaşık 200 kilometre uçabilmesi planlanıyor. Daha uzun mesafelerde ise elektrik motorlarını jeneratörlerle destekleyen hibrit sistem devreye girecek ve menzilin yaklaşık 800 kilometreye kadar çıkması hedefleniyor.

ES-30'un ilk ön üretim modeli Los Angeles'ta geliştiriliyor. İlk test uçuşlarının 2028'de, tip sertifikasyonunun ise 2031'de tamamlanması hedefleniyor. Projeye Air Canada ve United Airlines gibi büyük havayolu şirketleri de yatırım yapmış durumda.

Elektrikli uçakların önündeki en büyük engel ise hâlâ bataryaların ağırlığı. Jet yakıtı aynı ağırlıktaki günümüz lityum iyon bataryalarından çok daha fazla enerji taşıyabiliyor. Bu nedenle X1'in ilk uçuşu doğrudan elektrikli yolcu seferlerinin başlayacağı anlamına gelmese de 11 tondan ağır bir uçağın tamamen batarya gücüyle havalanması, teknolojinin ulaştığı ölçeği göstermesi açısından önemli bir adım oldu.