Afrika ülkelerinin ortak girişimiyle yürütülen proje, yalnızca ağaç dikimine dayanmıyor. Bozulmuş arazilerin yeniden kazanılması, tarımsal üretimin desteklenmesi, erozyonun azaltılması, su kaynaklarının korunması ve yerel topluluklara yeni geçim imkanlarının oluşturulması çalışmaların temelini oluşturuyor.

8 KİLOMETRELİK AĞAÇ DUVARI NEREYE YAPILIYOR?

Büyük Yeşil Duvar, Sahra Çölü'nün güneyindeki Sahel kuşağında yürütülüyor. Senegal'den başlayarak Afrika kıtasının doğusuna doğru uzanan geniş bölgede ağaçlar, çalılar ve kuraklığa dayanıklı bitkiler kullanılarak bozulan arazilerin yeniden yeşillendirilmesi amaçlanıyor.

ÇÖLLEŞMEYE KARŞI YEŞİL KUŞAK OLUŞTURULUYOR

Projenin ilk yaklaşımı Sahra'nın ilerlemesine karşı kesintisiz bir ağaç kuşağı oluşturulmasına dayanıyordu. Çalışmalar zaman içerisinde daha geniş kapsamlı arazi restorasyonuna dönüştü. Ağaçlandırmanın yanı sıra tarım alanlarının iyileştirilmesi ve doğal bitki örtüsünün yeniden oluşturulması da projenin parçaları arasında bulunuyor.

AĞAÇ DUVARI NE SAĞLAYACAK?

Ağaç ve bitki örtüsünün artırılmasıyla toprağın erozyona karşı korunması, karbonun tutulması ve biyolojik çeşitliliğin desteklenmesi hedefleniyor. Yeniden verimli hale getirilen arazilerin aynı zamanda tarım ve hayvancılığa katkı sağlaması, bölgede yaşayan insanların gıda ve su kaynaklarına erişimini desteklemesi amaçlanıyor.

YÜZ MİLYONLARCA İNSANI İLGİLENDİRİYOR

Sahel'de yaşayan geniş nüfus, geçimini doğrudan tarım, hayvancılık ve doğal kaynaklardan sağlıyor. Büyük Yeşil Duvar kapsamında yürütülen çalışmalarla bozulan arazilerin yeniden üretime kazandırılması ve yerel topluluklar için yeni iş imkanlarının oluşturulması hedefleniyor. Projenin uzun vadede yüz milyonlarca insanın yaşam koşullarına katkı sağlaması planlanıyor.

11 AFRİKA ÜLKESİ PROJEDE YER ALIYOR

Büyük Yeşil Duvar girişimi Afrika ülkelerinin ortak çalışmasıyla yürütülüyor. Senegal, Nijer, Nijerya, Çad ve Etiyopya projenin kapsadığı ülkeler arasında bulunuyor. Toplam 11 ülkenin dahil olduğu girişim, Afrika Birliği ve uluslararası kuruluşların desteğiyle Sahel boyunca devam ediyor.