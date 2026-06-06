Avrupa ülkelerinden 11 bakan, Avrupa Birliği (AB) Komisyonuna ortak bir mektup göndererek Rus vatandaşlarına yönelik Schengen vizesi tedbirlerinin daha kısıtlayıcı ve bağlayıcı hale getirilmesini talep etti.

Polonya, İsveç, Çekya, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Letonya, Litvanya, Hollanda, Norveç ve İzlanda imzasıyla hazırlanan mektup; AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas ile AB İçişlerinden Sorumlu Komisyon Üyesi Magnus Brunner'e iletildi.

"VİZE KOLAYLIĞI ANLAŞMASI EŞİT UYGULANMIYOR"

Mektupta, Ukrayna'daki savaş devam ederken Avrupa'da tatil yapan Rus turist sayısındaki artışın ciddi bir endişe kaynağı olduğu vurgulandı. AB ile Rusya arasındaki vize kolaylığı anlaşmasının 2022 yılında askıya alındığı hatırlatılan metinde, bu uygulamanın üye ülkeler arasında eşit şekilde hayata geçirilmediği ve bu durumun "önemli bir eksiklik" yarattığı ifade edildi.

Ortak mektupta, jeopolitik çatışma dönemlerinde AB'nin gücünün birlik olmaktan geçtiği belirtilerek, ortak dış ve güvenlik politikasının güvenilirliği ile kısıtlayıcı tedbirlerin etkinliği açısından uyumlu ve koordineli bir yaklaşımın şart olduğu değerlendirmesi yapıldı.

2025 YILINDA YAKLAŞIK 478 BİN VİZE VERİLDİ

Paylaşılan verilere göre, 2025 yılında Rus vatandaşlarına turizm amacıyla 477 bin 878 Schengen vizesi verildiği ve bu vizelerin önemli bir kısmının çok girişli vize statüsünde olduğu aktarıldı.

Schengen Bölgesi'ne kolay erişimin güvenlik risklerini artırdığı savunulan mektupta, Ukrayna'ya karşı savaşta görev yapmış yüz binlerce Rus askerinin Avrupa'ya giriş ihtimalinin endişe verici olduğu ifade edildi.