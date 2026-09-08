İngiltere Dışişleri Bakanlığı'nın yayınladığı resmi açıklamaya göre çoğunluğu Avrupa ülkesi olan 11 ülke, uluslararası hukuku ihlal eden İsrailli yerleşimci bölgelerinden gelen tüm mallara boykot için mutabakat kararı aldı.

Açıklamaya göre Kanada, Danimarka, Finlandiya, Fransa, İzlanda, İrlanda, Norveç, Polonya, Portekiz, İspanya, İsveç ve İngiltere imzalanması planlanan anlaşma dahilinde İsrail vatandaşları tarafından başka ülkelerin sınırları içerisinde kurulan yerleşimlerde üretilen ürün almayacak.

Açıklamalada, şu ifadelere yer verildi:

"Bugün, karar alan ülkeler uluslararası hukuk uyarınca yasadışı olan yerleşim yerleriyle mal ticaretine yönelik ulusal kısıtlamalar getirmeye veya Avrupa düzeyinde kısıtlamaları desteklemeye niyetli olduklarını belirtiyor." "Bu bağlamd yerleşim yerlerinden gelen malların ticaretini yasaklayacak ulusal önlemler getirilecek."

Açıklamada, Filistinlilerin topraklarından sürülmesinin durdurulması ve işgalin sona ermesi çağrısı yapıldı. İki devletli çözüm ve kalıcı barış için adımlar atılması talep edildi.

GÖSTERMELİK YAPTIRIMLAR

Konuya yakın kaynaklar, Dışişleri Bakanı Ed Miliband'ın Batı Şeria'daki Yahudi yerleşimleriyle sınırlı yaptırım rejimini resmen ilan edeceğini belirtti. Ancak yaptırımlar sınırlı kalacak.

Buna göre 10 Numara'ya yerleşen Başbakan Burnham, ABD Başkanı Trump ile kötü bir ilişki kurmak istemiyor, bu sebeple yaptırımların boyutunu küçük tutuyor.

Trump ve Burnham, Pazartesi günü telefonla görüşerek iki devletli çözümü ele aldıklarını belirtmişti. Bu görüşmenin, Burnham'ın yaptırım kararını Trump'a bildirmek amacıyla kullanıldığı belirtildi..

İngiliz diplomatların ABD'ye özel olarak bu yaptırımların büyük ölçüde sembolik olduğunu ve İngiltere'nin İsrail ile olan geniş ticaret veya güvenlik ilişkilerine maddi bir etkisi olmayacağını ilettiği belirtildi.

NETANYAHU ÖFKELİ

Gelecek ay yeniden seçilmek için mücadele eden İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun hükümeti ise karara sert tepki gösterdi.

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Sa’ar geçen hafta Ynet TV'ye yaptığı açıklamada, "İsrail Devleti'ne karşı İsrail Devleti karşılık vermeden hareket etmenin mümkün olduğu dönemler geride kaldı" diyerek henüz belirlenmemiş diplomatik misillemelere hazırlanıldığını söyledi.

İngiltere'deki Burnham hükümetinin İsrail'in 27 Ekim'deki seçimleri öncesinde kamuoyunu Netanyahu koalisyonuna karşı çevirmeye çalıştığını iddia eden Sa’ar, "Bu, görünüşe göre hayal ettiklerinin tam aksi bir etki yaratacak" dedi.

ABD'nin Kudüs Büyükelçisi Mike Huckabee de Miliband'ın Yahudi olmasına rağmen İngiliz hükümetini "Yahudi düşmanlığı" ile suçladı.