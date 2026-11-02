Savaşın yıprattığı ülke ekonomisinde yaşam mücadelesi veren Sudanlı üreticiler, suların çekilmesi ve akıntıların sulama kanallarından uzaklaşması nedeniyle kışlık mahsullerini kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya kaldı.

Krizin en somut hissedildiği nokta, başkent Hartum’un yaklaşık 530 kilometre kuzeyindeki Dongola kentine bağlı Akca ve Marağa bölgeleri oldu. Su yollarını tıkayan yoğun kum tabakası, bölge halkının temel besin ve gelir kaynağı olan buğday ve yer fıstığı tarlalarına erişimi kesintiye uğrattı.

Su seviyesindeki sert düşüş sadece kuzeyle sınırlı kalmayarak Nil Nehri Eyaleti’ndeki El-Matamma ve El-Cezire Eyaleti’ndeki Vad Medeni yakınlarında da Mavi Nil üzerinde kum tepelerinin ve adacıkların belirmesine yol açtı.

ETİYOPYA'NIN BARAJI OLUMSUZ ETKİLEDİ

Aylardır nehir boyunca izlenen bu geri çekilme, kamuoyunda Etiyopya’nın inşa ettiği Büyük Rönesans Barajı’nın (GERD) nehir debisine ve tortu dinamiklerine olası etkilerini yeniden tartışmaya açtı. Uzmanlar ile bölge sakinleri, sınır ötesi hidrolojik müdahalelerin yanı sıra iklimsel değişimler ve tortu birikiminin nehir akışını kritik seviyede yavaşlattığını vurguluyor.

YAŞANANLARI FELAKET OLARAK NİTELENDİRDİLER

Su kanallarının kapanması üzerine Dongola’daki yerel yönetim iş makineleriyle temizlik çalışmalarına başlarken, tarım sezonunun büsbütün kaybedilmesinden korkan bölge halkı da ekskavatörlerin yakıtını karşılayarak sürece dahil oldu.

Yaşananları "yaklaşan bir insani ve tarımsal felaket" olarak nitelendiren çiftçiler, su seviyelerinin düşmesiyle pompaların havada kaldığını, kuyuların kuruduğunu ve sulanamayan sebze ile buğday tarlalarının hızla çölleştiğini belirtti.