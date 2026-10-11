Manisa Akhisar'da yolcu otobüsü ile çekici çarpışması sonucu 11 vatandaşımız hayatını kaybederken 27 vatandaş da yaralandı. 11 vatandaşın evine ateş düşen kazaya ilişkin çarpıcı detaylar ortaya çıktı. Olayın görgü tanıklarının ortaya attığı iddialara göre, otoyolda seyir hâlinde bulunan tur otobüsünün sürücüsünün kavşağı kaçırdığı ve bu yüzden otoyolda geri manevra yaptığı belirtildi. Otobüsün geriye doğru hamlesi neticesinde arkadan gelen çekinin otobüse çarptığı öne sürüldü. Öte yandan otobüsün şoförünün gözaltına alındığı bildirildi. Hakkında gözaltı kararı bulunan çekinin şoförünün de hastanede tedavi altında oluduğu belirtildi.

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