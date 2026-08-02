Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde bahçede oyun oynayan 11 yaşındaki E.E.O., aynı sitede ikamet eden 19 yaşındaki E.A. adlı kadın tarafından tekme, yumruk ve tokat atılarak darbedildi. Çevredeki vatandaşların araya girmesiyle olay sonlandırılırken, yaşanan şiddet anları sitenin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
Olayın ardından eve giden E.E.O., durumu ailesine anlattı. Çocuğun anlattıkları ve güvenlik kamerası kayıtları üzerine aile emniyete başvurdu. Çocuk Şube Müdürlüğü'ne giden aile, 19 yaşındaki E.A. hakkında şikayetçi oldu. Yapılan şikayetin ardından olayla ilgili adli inceleme başlatıldı.