İngiltere'nin Suffolk bölgesindeki Bawdsey kentinde yer alan East Lane sahilinde ailesiyle yürüyüş yapan 11 yaşındaki Charlie Orchard-Lisle, nesli tükenmiş bir memeli türüne ait 1,8 milyon yıllık bir fil dişi buldu. Buluntu, Londra'daki Doğa Tarihi Müzesi uzmanları tarafından tescil edildi.

YÜRÜYÜŞ YAPARKEN FARK ETTİ

24 Mayıs'ta gerçekleşen olayda, Charlie Orchard-Lisle ve annesi Eleanor, kıyı şeridinde taşa benzeyen sıra dışı bir nesne fark etti. Ailenin durumu yetkililere bildirmesinin ardından, nesnenin fotoğrafları incelenmek üzere Londra Doğa Tarihi Müzesi'ne gönderildi. Paleontoloji Araştırma Lideri Profesör Adrian Lister tarafından yapılan görsel analizler sonucunda, objenin sıradan bir taş olmadığı ve tarihi bir fosil olduğu doğrulandı.

NESLİ TÜKENMİŞ FİL TÜRÜNE AİT

Müze uzmanlarının incelemelerine göre bulunan fosil, şu özelliklere sahip: Yaklaşık 1,8 milyon yıl önce yaşamış ve Afrika savan filleriyle akraba olan Anancus avernensis adlı nesli tükenmiş memeli türü. Hayvanın üst sol azı (molar) dişi. Uzmanlar, fosilin sahil şeridinde yaşanan doğal erozyon süreçleri neticesinde toprak altından sıyrılarak yüzeye çıktığını bildirdi.

Herhangi bir planlı fosil arama çalışması olmaksızın, sıradan bir sahil yürüyüşü esnasında yüzeyde bulunan diş, tescil işlemlerinin ardından kayıt altına alındı.