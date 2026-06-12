ABD'nin Kansas eyaletinde yaşayan 11 yaşındaki Corbin Bullard, Kretase (Tebeşir) döneminde yaşamış devasa bir deniz yırtıcısı olan Tylosaurus’a ait, neredeyse hiç bozulmamış bir iskelet keşfetti.

ÇOK YÜKSEK ORANDA KORUNDUĞU ORTAYA ÇIKTI

2025 yılının sonbaharında yerel bir jeoloji kulübüyle birlikte bir taş ocağında incelemelerde bulunan Bullard, kayaların arasından dışarı doğru uzanan büyük omur kemiklerini fark etti. Keşfin ardından bölgede yürütülen üç ek kazı çalışması sonucunda, kulüp üyeleri tarafından uzunluğu 4,6 metreyi aşan bir Tylosaurus iskeleti çıkarıldı. Yapılan ilk incelemelerde, iskeletin devasa kafatasından gövdesinin büyük bir bölümüne kadar yüksek oranda korunduğu tespit edildi.

82 İLA 87 MİLYON YIL ÖNCESİNE AİT

Kayaç formasyonu üzerinde yapılan analizler, canlıya ait kalıntıların 82 ila 87 milyon yıl öncesine ait olduğunu doğruladı. Bölgede daha önce yapılan çalışmalarda ağırlıklı olarak köpekbalığı dişleri ve balık fosillerine ulaşıldığı bildirildi.

Şu an 12 yaşında olan ve eğitimine yedinci sınıfta devam eden Corbin Bullard’ın, bulunan kafatasını temmuz ayında düzenlenecek geleneksel Sedgwick Bölge Panayırı’nda sergilemeyi planladığı aktarıldı.