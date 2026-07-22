Büyük Menderes Nehri’ne giren ve kaybolan iki çocuktan biri olan 11 yaşındaki Şahin Özdağ’ı arama çalışmaları bugün de sürdürüldü. Su seviyesi düşürülen nehirde sahil güvenlik dalgıçları, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve dalgıç polisler arama yaptı.

KIYI BOYUNCA SÜRDÜRÜLDÜ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekipleri de Söke ilçesine kadar kıyı boyunca çalışmalarını sürdürdü.

CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Ekipler, Özdağ'ın suya girdiği yerin yaklaşık 3 kilometre ilerisinde cansız bedenine ulaştı.

2 ÇOCUK AKINTIYA KAPILMIŞTI

Koçarlı ile İncirliova ilçeleri arasından geçen Büyük Menderes Nehri'ne 18 Temmuz'da serinlemek için giren Şahin Özdağ ile 15 yaşındaki Eda Kurtulmuş ve beraberlerindeki 2 çocuk akıntıya kapılmıştı.

1 KİLOMETRE İLERİDE ULAŞILMIŞTI

Ekiplerin yürüttüğü çalışmalar sonucunda çocuklardan 2'si kurtarılmış, devam eden çalışmalarda Eda Kurtulmuş'un cesedine suya girdiği noktanın yaklaşık 1 kilometre ilerisinde ulaşılmıştı.