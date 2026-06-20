Sıradan bir apartman düşünün: Birkaç kat, onlarca komşu ve tanıdık bir sokak... Şimdi tüm bu ezberleri unutun. Ukrayna’da bulunan öyle bir konut kompleksi var ki, büyüklüğüyle kelimenin tam anlamıyla dudak uçuklatıyor. Dünyanın en uzun apartmanı olarak kabul edilen bu devasa yapı, içine adeta koca bir şehri sığdırmış durumda.

İşte yuarıdan bakıldığında dev bir arı kovanını andıran, içinden çıkılması imkansız labirent binanın hayret verici. Ukrayna’nın tarihi Lutsk kentinde yer alan bu mimari canavar, Sobornosti Caddesi ile Molodezhy Sokağı’nın kesiştiği devasa bir alanı kaplıyor. Binanın sadece ana hattı 1,75 kilometre uzunluğunda. Ancak mimari labirent bununla da bitmiyor; yan uzantıları ve ek blokları da hesaba kattığınızda yapının toplam uzunluğu tam 2,75 kilometreye ulaşıyor.

İlginç Bir Detay: Binanın bir ucundan diğer ucuna normal bir tempoda, hiç durmadan yürümek yaklaşık 1 saat sürüyor. Evinizden çıkıp komşunuza gitmek, kelimenin tam anlamıyla bir doğa yürüyüşüne dönüşebiliyor.

RAKAMLARLA DEV LABİRENT

Sovyetler Birliği döneminde, 1969 yılında yapımına başlanan ve tam 11 yılda tamamlanan bu devasa kompleksteki yaşam dijital verilere sığmıyor:

-10.000 Sakin: Binada yaşayan insan sayısı, dünyadaki birçok küçük kasabanın veya ilçenin nüfusundan daha fazla.

-3.000+ Daire: İçerisinde binlerce aileye ev sahipliği yapan devasa bir yaşam alanı.

-Yüzlerce Giriş Kapısı: Binaya giriş yapabileceğiniz yüzlerce farklı kapı ve on binlerce pencere bulunuyor.

TAM BİR ARI KOVANINA BENZİYOR

Binanın tasarımı o kadar karmaşık ve devasa ki, 1980'lerde buraya ilk taşınan sakinlerin kendi dairelerini ve giriş kapılarını bulmakta haftalarca zorlandığı anlatılıyor. Labirentin içinde kaybolma krizlerini çözmek için belediye ve apartman yönetimi, bu yapıya özel, dünyada eşi benzeri olmayan özel bir adres ve yönlendirme sistemi geliştirmek zorunda kalmış.

Bu yapıyı asıl benzersiz kılan şey ise yerden bakıldığında değil, gökyüzünden bakıldığında ortaya çıkıyor. Blokların birbirine eklenme açısı ve geometrik dizilimi, havadan bakıldığında kusursuz bir bal peteği ya da arı kovanı görüntüsü sunuyor.

KRİZİN GÖLGESİNDEKİ MİRAS

Günümüzde bu bina, Sovyet döneminden kalan en sıra dışı mimari miraslardan biri olarak kabul ediliyor. Ancak Ukrayna'da devam eden savaşın getirdiği zorluklar, bu dev yapının bakım ve onarım maliyetlerini de ciddi şekilde artırmış durumda. Şimdilerde yerel halk ve aktivistler, yapının ayakta kalabilmesi ve bakım masraflarının karşılanabilmesi için binayı bir turizm rotası haline getirmeyi, özel turlar ve etkinlikler düzenlemeyi planlıyor.