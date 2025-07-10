12 Temmuz'da Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu’nda sahnede alması beklenen Morrissey'in konser biletleri Piu Entertainment organizasyonuyla satışa çıkarılmıştı. Konsere 2 gün kala hayranlarını üzen bir haber geldi.

KONSERİ İPTAL EDİLDİ

Müziği ve sahne performansıyla sevenlerine unutulmaz bir gece yaşatması beklenen Morrissey'in müzisyenlerinden birinin sakatlanması nedeniyle konseri iptal edildi.

40 YILIN EN SAYIN İSİMLERİNDEN BİRİ OLDU

İngiliz popunun ünlü isimlerinden biri olan Morrissey, albümleriyle listelerin bir numarası olarak yerini aldı. 15 albümü İngiltere'de ilk 10'a girerken California Son ve Low in High School albümleri ABD albüm listelerinde de ilk 10'a yükseldi.

The Smiths’in solisti olarak müzik tarihine damga vuran Morrissey, başladığı solo kariyerinde de 40 yılın en saygın isimlerinden biri oldu.