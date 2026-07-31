Göksel'in 2014 yılında müzikseverlerle buluşturduğu "Sen Orda Yoksun", yıllar sonra yeniden geniş kitlelere ulaştı. Gazapizm ile yapılan yeni yorumun YouTube'da bir haftada 1 milyon 300 bin izlenmeye ulaşmasının ardından şarkı, dijital platformlarda ve sosyal medyada yeniden öne çıktı.

GAZAPİZM DÜETİYLE YENİDEN YÜKSELİŞE GEÇTİ

Gazapizm ve Göksel'in birlikte seslendirdiği "Sen Orda Yoksun"un yeni versiyonu, YouTube'da kısa sürede 1 milyon 300 bin izlenmeye ulaştı. İkilinin farklı müzik tarzlarını buluşturan yorumu, şarkının yeniden geniş kitlelere ulaşmasını sağladı. Trend müzik videolarında ilk 10'a girdi.

250 MİLYON DİNLENMEYİ AŞTI

İlk kez 11 yıl önce yayımlanan "Sen Orda Yoksun", tüm dijital müzik platformlarında toplam 250 milyon dinlenmeyi geride bıraktı. Şarkı, özellikle genç dinleyicilerin ilgisiyle yeniden popülerlik kazandı.

Z KUŞAĞI ŞARKIYI YENİDEN KEŞFETTİ

"Sen Orda Yoksun", TikTok ve Instagram başta olmak üzere sosyal medya platformlarında yeniden kullanılmaya başlandı. Kullanıcılar şarkıyla videolar üretirken, eser farklı kuşaklardan dinleyicileri de buluşturdu.

HARBİYE'DE AYNI SAHNEYİ PAYLAŞTILAR

Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi'nde düzenlenen konserde Gazapizm ve Göksel, "Sen Orda Yoksun"u birlikte seslendirdi. İkilinin sahne performansı, konserin öne çıkan anları arasında yer aldı.