Gökyüzünde nadir görülen Jüpiter örtülmesi 6 Ekim’de meydana geldi. Yüzde 20’si aydınlık olan hilal şeklindeki Ay’ın arkasına giren Jüpiter, yaklaşık 1 saat boyunca görünmez hale geldikten sonra Ay’ın diğer kenarından yeniden ortaya çıktı.

JÜPİTER AY'IN ARKASINDA KAYBOLDU

Örtülme olarak adlandırılan gökyüzü olayı, Ay’ın bir gezegenin veya yıldızın önünden geçerek onu belirli bir süre gözden saklamasıyla gerçekleşiyor. Bu kez Ay’ın arkasında kalan gök cismi Jüpiter oldu.

Jüpiter, Ay’ın kenarına yaklaşmasının ardından aşamalı olarak gözden kayboldu. Teleskopla yapılan gözlemlerde küçük bir disk şeklinde görünen gezegenin tamamen Ay’ın arkasına girmesi yaklaşık 1 dakika sürdü. Jüpiter daha sonra yaklaşık 1 saat boyunca Ay’ın arkasında kaldı.

TELESKOP OLMADAN DA İZLENEBİLDİ

Gökyüzü olayını takip etmek için teleskop zorunlu değildi. Ancak dürbün veya küçük bir teleskop kullanan gözlemciler, Jüpiter’in Ay’ın kenarında aşamalı şekilde kaybolmasını ve ardından yeniden ortaya çıkmasını daha ayrıntılı biçimde izleyebildi.

TÜRKİYE'DEN NEDEN GÖRÜLEMEDİ?

Örtülme 6 Ekim’de UTC 10.16, Türkiye saatiyle yaklaşık 13.16’da gerçekleşti. Türkiye’de gündüz saatlerine denk gelmesi nedeniyle Ay ile Jüpiter gökyüzünde gözle seçilemedi. Olayı en uygun koşullarda izleyen bölgeler arasında ABD’nin doğu ve orta kesimleri, Kanada ve Karayipler yer aldı.

Kuzey Amerika’dan izlenebilecek bir sonraki Jüpiter örtülmesinin 27 Kasım 2037’de gerçekleşmesi bekleniyor. Böylece bölgedeki gözlemciler Jüpiter’in Ay’ın arkasında kaybolduğu benzer bir gökyüzü olayını yaklaşık 11 yıl sonra yeniden izleyebilecek.