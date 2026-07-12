ABD'de gerçekleştirilen geniş kapsamlı bir araştırma, gün içinde yapılan uzun ve düzensiz şekerlemelerin sağlık açısından bazı risklerle bağlantılı olabileceğini gösterdi. Araştırmaya göre belirli gündüz uyku alışkanlıklarına sahip kişilerde erken ölüm riski daha yüksek görüldü.

86 BİNDEN FAZLA KİŞİNİN UYKU DÜZENİ İNCELENDİ

Boston'daki Massachusetts Genel Hastanesi'nde görev yapan araştırmacılar, 86 binden fazla yetişkinin uyku alışkanlıklarını akıllı saat benzeri bileklikler yardımıyla bir hafta boyunca takip etti. Elde edilen veriler, gündüz uykusuyla ilgili üç dikkat çekici alışkanlığa işaret etti.

BU ÜÇ ALIŞKANLIK RİSKLE İLİŞKİLENDİRİLDİ

Araştırmada, gün içinde uzun süre uyumak, şekerleme sürelerinin her gün farklı uzunlukta olması ve şekerlemelerin çoğunlukla öğle ile öğleden sonraki erken saatlerde yapılması erken ölüm riskiyle ilişkilendirildi. Bilim insanları, yaş, cinsiyet, kilo, sigara ve alkol kullanımı ile gece uyku süresi gibi etkenler dikkate alındıktan sonra da bu kişilerin daha yüksek risk grubunda yer aldığını belirtti.

KATILIMCILAR 11 YIL BOYUNCA TAKİP EDİLDİ

Yaş ortalaması 63 olan katılımcılar yaklaşık 11 yıl boyunca izlendi. Takip sürecinde 5 bin 189 kişinin yaşamını yitirdiği kaydedildi. Araştırmada sağlık durumu ve yaşam tarzına ilişkin birçok değişken de değerlendirmeye alındı.

UZMANLAR KESİN NEDENİ BİLMİYOR

Çalışmanın baş araştırmacılarından Dr. Chenlu Gao, uzun ve düzensiz gündüz uykularının altta yatan sağlık sorunlarının bir belirtisi olabileceğini ya da vücudun biyolojik saatini olumsuz etkileyebileceğini ifade etti. Araştırmacılar ayrıca, çalışmanın yalnızca iki durum arasındaki ilişkiyi değerlendirdiğini, gündüz uykusunun doğrudan erken ölüme neden olduğunu kanıtlamadığını özellikle vurguladı.

SAĞLIKLI ŞEKERLEME SÜRESİ NE KADAR OLMALI?

İngiltere Ulusal Sağlık Sistemi (NHS) ile Amerikan Uyku Tıbbı Akademisi, gündüz uykusunun 10 ila 30 dakika arasında tutulmasını ve saat 15.00'ten önce yapılmasını öneriyor. Uzmanlara göre bu süre, gece uykusunun düzenini bozmadan dinlenmeye ve enerji toplamaya yardımcı olabilir. Bununla birlikte, gündüz uykusunun uzun vadeli sağlık etkilerinin daha net anlaşılabilmesi için yeni bilimsel çalışmalara ihtiyaç duyuluyor.