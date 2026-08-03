Muğla'nın Menteşe ilçesi Derinkuyu Mahallesi Camisi'nde 11 yıldır görev yapan imam M.Ö., Ramazan Bayramı'nda izne ayrıldı. İzninin bitmesinin ardından görevine dönmeyen M.Ö.'nün daha sonra görevinden istifa ettiği öğrenildi.
İmamın ayrılmasının ardından caminin yanında bulunan lojmandan çevreye kötü kokular yayılmaya başladı. Mahalle sakinlerinin durumu yetkililere bildirmesi üzerine eve girildi. Yapılan incelemede odaların çöp ve çeşitli atıklarla dolduğu belirlendi. Evin içerisinde bozulmuş gıdalar, ambalaj atıkları ve kullanılmayan çok sayıda eşya bulundu.
Evin çöp ev durumunda olduğunun tespit edilmesinin ardından Menteşe Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri bölgeye yönlendirildi. Ekipler, evdeki atıkların tahliyesi ve alanın temizlenmesi için çalışmalara başladı.