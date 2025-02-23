Milyonlarca vatandaşın sağlığını tehlikeye sokan firmalara yönelik Tarım ve Orman Bakanlığı'nın denetimleri devam ediyor.



Bakanlığa ait internet sitesinde yayınlanan 'Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar' listesinde kapsamlı bir güncellemeye gidilirken, son değişikliklerle 11 zeytinyağı markasının daha ürünlerinde hile yaptığı ortaya çıktı.



ZEYTİNYAĞI SAHTEKARLARI İŞ BAŞINDA



2 Ekim'den bu yana yayınlanan listelerde, en fazla tağşiş yapılan ürünler arasında ilk sırada yer alan zeytinyağında, tüm uyarılara rağmen sahtecilik yapılmaya devam ediliyor.





21 Şubat 2025 tarihli listeye göre, ürünlerinde hile yaptığı ifşa edilen zeytinyağı markaları şu şekilde:



- ZEKİ KOÇHAN tarafından üretilen ŞİRİNCE TAT ve EGE'DEN ŞİRİNCE KAYNAK ZEYTİNYAĞI markalarına ait zeytinyağlarında tohum yağı bulundu.



- E.A.T TARIM ÜRÜNLERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ tarafından üretilen ERKEN HASAT GEMLİK KÖRFEZ ve BİRLİK VAKIF marka zeytinyağlarında tohum yağı tespit edildi.



- GÜRCAN FİDAN tarafından üretilen YENİ AYVALIK marka zeytinyağında tohum yağı bulundu.



- HASAT TİCARET TOPTAN GIDA-HALDUN BÖLGE tarafından üretilen LUX AYVALIK KÖRFEZİM marka zeytinyağında tohum yağı tespit edildi.



- EGE ELİT TEDARİK GIDA NAK. İNŞ. OTO. TUR. SAN. TİC. LTD. ŞT tarafından üretilen HAS EDREMİT marka zeytinyağında tohum yağı bulundu.

- AKDENİZ ZEYTİNYAĞI GIDA İNŞAAT NAKLİYE PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ tarafından üretilen AKDENİZ ZEYTİNYAĞLARI markasının zeytinyağında tohum yağı bulundu.



- KÖYLÜ KARDEŞLER-CİHANGİR ATLI tarafından üretilen 4 litrelik zeytinyağlarında tohum yağları tespit edildi.



- HİLAL HAYVANSAL ÜRÜNLER YEM SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ TOPTAN TİCARETİ LİMİTED ŞİRKETİ tarafından üretilen AYVALIK GÖMEÇ marka zeytinyağında tohum yağı bulundu.



- HACIOĞLU PİLİÇ MARKET VE PEYNİRCİLİK tarafından üretilen MOTORCUOĞLU PEKDAŞ ZEYTİN marka zeytinyağında tohum yağı tespit edildi.



- ONAY TİCARET-SABRİ AKIN tarafından üretilen YENİ KÖRFEZ marka zeytinyağında tohum yağı bulundu.





