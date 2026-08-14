Teknoloji devi Apple, bugün yaptığı resmi açıklamayla dünya genelinde 110 farklı ülkedeki belirli iPhone kullanıcılarına yönelik yeni bir tehdit bildirimi dalgası başlattığını duyurdu.

Şirket, söz konusu kullanıcıların cihazlarına erişmeyi hedefleyen son derece karmaşık ve paralı casus yazılım saldırılarına maruz kalmış olabileceği şüphesiyle bu kritik uyarıları ulaştırdığını belirtti. Bireysel olarak hedef alınan kişileri bilgilendirmek ve güvenlik desteği sağlamak amacıyla gönderilen bu özel bildirimler, kullanıcıların olası bir siber tehdide karşı vakit kaybetmeden önlem almasını amaçlıyor.

Apple yetkilileri, bu tür saldırıların standart siber suç faaliyetlerinden oldukça farklı, tespit edilmesi son derece güç ve finansal açıdan büyük kaynaklarla desteklenen profesyonel yapılar tarafından yürütüldüğünü vurguluyor.

Geliştirilen bu zararlı yazılımlar genellikle kısa ömürlü olsa da, hedef alınan cihazlara sızabilmek için olağanüstü kaynaklar kullanıyor. Sivil toplum kuruluşları, teknoloji şirketleri ve bağımsız siber güvenlik araştırmacılarının raporları ise bu sofistike saldırıların sıradan kullanıcılardan ziyade öncelikli olarak gazeteciler, siyasetçiler, aktivistler ve diplomatlar gibi belirli kritik profillere yöneldiğini ortaya koyuyor.

NSO Group imzalı Pegasus gibi sistemlerin başını çektiği bu küresel tehdide karşı Apple, bildirim alan kullanıcıların cihaz yazılımlarını vakit kaybetmeden güncellemelerini ve güvenlik protokollerini en üst seviyeye çıkarmalarını tavsiye ediyor.