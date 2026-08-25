Japonya'da 110 yaş ve üzeri yaşayan 'süper yaşlı' bireylerin kanında, uzun yaşamla ilişkilendirilen nadir bir hücre türünün yoğunluğu tespit edildi. Osaka Üniversitesi'nden araştırmacılar, bu hücrelerin yaş ilerledikçe düzenli olarak çoğaldığını ortaya koydu.

"BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİN NASIL KORUNDUĞUNA İPUCU"

Cell Reports dergisinde yayımlanan çalışmada, 28 yetişkinden alınan kan örnekleri 70-99, 100-109 ve 110 yaş ve üzeri olmak üzere üç gruba ayrıldı. İleri yaşlarda bağışıklık sisteminde önemli rol oynayan CD4 CTL hücresinin oranı, 70-99 yaş grubunda yüzde 4 iken, 100-109 yaş grubunda yüzde 9,6'ya ve 110 yaş ve üzeri grubunda yüzde 17,6'ya ulaştı.

Osaka Üniversitesi Doçenti Kosuke Hashimoto, CD4 CTL'nin sıra dışı ve nispeten nadir bir T hücresi grubu olduğunu vurguladı. Hashimoto, bu hücrelerin süper yaşlılarda belirgin şekilde çoğalmasının, bağışıklık sisteminin ileri yaşlarda nasıl korunduğuna dair önemli ipuçları sunduğunu belirtti.

Araştırmacılar, söz konusu hücrelerin vücutta zamanla biriken yaşlanmış hücreleri hedef alarak ve tümörlere karşı bağışıklık gözetimi sağlayarak sağlıklı yaşlanmaya katkıda bulunabileceğini ifade etti. Belirli T hücrelerinin seçici biçimde çoğalması, bağışıklık sisteminin çok ileri yaşlarda dahi yaşlanmanın getirdiği zorluklara uyum sağlayabildiğini düşündürüyor.

110 yaş ve üzerindeki kişiler, yaşa bağlı önemli hastalıkları geciktirmeleri veya bunlardan uzun süre uzak kalmaları nedeniyle sağlıklı yaşlanmanın önemli bir modeli olarak değerlendiriliyor. Bu bireylerde bağışıklık, kalp-damar ve epigenomik profillerin, kronolojik yaşlarına kıyasla daha genç özellikler taşıdığı biliniyor.

Çalışma, CD4 CTL seviyelerinin yüksek olmasının kanseri önlediğini veya yaşam süresini doğrudan uzattığını kanıtlamıyor. Bilim insanları, bulguların uzun yaşamla bağlantısını daha ayrıntılı biçimde ortaya çıkarmak için bu hücrelerin insan dokularında nasıl davrandığını incelemeyi hedefliyor.