BYD'nin premium otomobil markası Denza, yeni elektrikli sedan modeli Z9S için ön sipariş sürecini başlattı. 1.100 km'ye varan menzili ve 1.194 beygire ulaşan motor seçenekleriyle orta-üst sınıfta konumlandırılan model, üç farklı donanım seviyesiyle sunulacak. Denza Z9S, markanın daha büyük Z9 modeline kıyasla daha kompakt bir alternatif olarak konumlandırılıyor. Otomobil 5.090 mm uzunluğa, 1.980 mm genişliğe ve 1.490 mm yüksekliğe sahip. Modelin aks mesafesi ise 3.025 mm.

ÖZELLİKLERİ ŞAŞIRTTI

Denza Z9S'nin ön bölümünde bölünmüş far tasarımı dikkat çekiyor. Üst kısımda çift şeritli LED aydınlatmalar bulunurken, ana farlar tamponun yan taraflarına dikey şekilde yerleştirilmiş. Otomobilin tavanında gelişmiş sürüş destek sistemleri için LiDAR sensörü bulunuyor. Yandan bakıldığında otomobil, sportif bir coupe silüetine sahip. Siyah cam çerçeveleri ve yeni tasarlanan kapı kolları bu görünümü destekliyor. Alıcılar 19 ve 20 inçlik farklı jant seçenekleri arasından seçim yapabilecek. Arka bölümde ince LED ışık şeritleri ve aktif elektrikli spoyler kullanılıyor. Denza Z9S, aralarında Dawn Purple ve FJORD Green'in de bulunduğu toplam yedi farklı dış renk seçeneğiyle satışa sunulacak.

Z9S'nin kabini, sürücüyü ve yolcuları çevreleyen bir kokpit tasarımına sahip. İç mekan için Cloud Smoke Purple, Frost Porcelain White ve Flame Red olmak üzere üç renk seçeneği bulunuyor. Kabin genelinde premium malzemelere yer veriliyor. Nappa deri koltukların yanı sıra tavanda tamamen Alcantara, yani süet benzeri bir kaplama kullanılıyor. Hoparlörlerde ise fırçalanmış metal kapaklar tercih edilmiş. Ön yolcu tarafında bulunan manyetik panel, tablet, kulaklık veya çeşitli dekoratif aksesuarların sabitlenmesine olanak tanıyor. Arka koltuklardaki yolcular içinse klima, güneşlikler ve ambiyans aydınlatmasını kontrol etmeye yarayan 7 inçlik bir ekran bulunuyor. Denza Z9S'nin kabininde toplam 44 farklı saklama alanı bulunuyor. Arka bagaj bölmesi genişletilebiliyor ve 470 litreye kadar kapasite sunuyor. Ön tarafta ise 120 litrelik ekstra bir bagaj daha yer alıyor.

5 DAKİKADA ŞARJI YÜZDE 70 ÇIKIYOR

Tamamen elektrikli güç aktarma sistemine sahip olan Denza Z9S, tek motorlu ve üç motorlu olmak üzere iki farklı güç seçeneğiyle geliyor. Arkadan itişli tek motorlu versiyon maksimum 370 kW (496 beygir) güç üretiyor. Dört tekerlekten çekişli üç motorlu versiyonda ise toplam güç 890 kW'a, yani yaklaşık 1.194 beygire ulaşıyor. Performans odaklı üç motorlu AWD versiyonu 0'dan 100 km/s hıza yalnızca 2,68 saniyede çıkabiliyor. Otomobilde BYD'nin ikinci nesil Blade Battery bataryası kullanılıyor. 102 kWh kapasiteli LFP batarya, versiyona bağlı olarak CLTC standardına göre 780 km, 920 km ve 1.100 km'ye kadar menzil sunuyor. Şirketin verdiği bilgilere göre batarya, yalnızca 5 dakikada yüzde 10'dan yüzde 70'e kadar şarj edilebiliyor. Yüzde 10'dan yüzde 97'ye ulaşmak ise sadece 9 dakika sürüyor.

FİYATI BELLİ OLDU

Denza Z9S, BYD'nin “God's Eye B” olarak adlandırdığı ve DiPilot 300 adıyla da anılan LiDAR destekli gelişmiş sürüş destek sistemine sahip. Sistem, şirketin yeni God’s Eye 5.0 büyük modeli tarafından destekleniyor. Teknoloji; şehir içi navigasyon, otoyol sürüş desteği ve farklı senaryolarda otomatik park gibi özellikler sunuyor.

Güvenlik tarafında otomobilin gövdesinde yüksek dayanımlı sıcak şekillendirilmiş çelik ile alüminyum alaşım kullanılıyor. Bu malzemelerin gövdenin yüzde 91,1'ini oluşturduğu belirtiliyor. Denza Z9S’nin ön satış fiyatları 47.000 dolar ile 389.800 57.000 dolar arasında değişiyor.

BYD'nin yeni elektrikli sedanı, yüksek güç çıkışı, uzun menzil seçeneği ve LiDAR destekli sürüş teknolojilerini bir araya getirerek Çin'deki premium elektrikli sedan pazarında iddialı bir konum elde etmeyi hedefliyor.